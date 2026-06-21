Jonrón de Neto da ventaja en la 9na y Guzmán empata para los Angelinos que vencen 9-7 a A's

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Zack Gelof (20), de los Atléticos, anota durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Angelinos de Los Ángeles en West Sacramento, California, el domingo 21 de junio de 2026. (Foto AP/Nic Coury) AP

Donovan Walton también pegó un jonrón y remolcó tres carreras, mientras que Nolan Schanuel y el dominicano Jose Siri aportaron dos hits cada uno para ayudar a los Angelinos a ganar la serie después de quedarse en blanco el sábado.

Nick Kurtz conectó su 19no jonrón y Zac Gelof bateó un sencillo y un doble para extender a 24 juegos su racha de partidos con hit para los A’s. Kurtz suma 55 jonrones en su carrera, empatado con Bob Johnson (1933-34) como la mayor cantidad en la historia de la franquicia a través de las primeras dos temporadas de una carrera.

Chase Silseth (2-1) ponchó a dos y lanzó ocho entradas sin permitir carreras para llevarse la victoria. Sam Bachman retiró en orden la novena para su primer salvamento de la temporada.

El abridor de los Angelinos, Reid Detmers, permitió cinco carreras y dio cuatro bases por bolas en seis entradas.

El abridor de los A’s, Jack Perkins, ponchó a ocho en cinco entradas y permitió cuatro carreras.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP