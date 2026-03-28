Jonrón de Murakami no basta y Cerveceros doblegan 6-1 a Medias Blancas

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Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago, vuelve a la cueva tras conectar un jonrón ante los Cerveceros de Milwaukee, el sábado 28 de marzo de 2026 (AP Foto/Kayla Wolf) AP

Christian Yelich sumó tres imparables, y su sencillo productor amplió la pizarra en una primera entrada de tres carreras de Milwaukee. Brice Turang pegó también tres hits, incluidos dos dobles; Joey Ortiz aportó dos imparables e impulsó una carrera, y Brandon Lockridge conectó un sencillo productor.

Yelich avanzó a tercera con un hit de Jake Bauers antes de que Mitchell bateara un sencillo de dos carreras al jardín central para poner el juego 3-0. El lanzador de los Cerveceros, Sean Burke (0-1), fildeó en la segunda entrada un rodado suave de Yelich tras un swing contenido y realizó un tiro descontrolado a primera.

Turang corrió hasta el plato en la jugada para darle a Milwaukee una ventaja de cuatro carreras.

Murakami conectó un jonrón ante el abridor Chad Patrick para abrir la cuarta entrada. El toletero japonés, que firmó en diciembre un contrato de dos años por 34 millones de dólares tras jugar ocho temporadas (2018-2025) con los Yakult Swallows de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional, debutó el jueves en el primer juego, una derrota 14-2, y pegó un cuadrangular solitario.

El hit de Lockridge en la sexta y el sencillo de Ortiz en la séptima añadieron carreras de seguridad.

Aaron Ashby (1-0) ponchó a cuatro de los siete bateadores que enfrentó como relevista de Patrick, quien trabajó 4 1/3 entradas y permitió una carrera.

Por los Medias Blancas, los venezolanos Lenyn Sosa de 4-0, Everson Pereira de 3-0, Luisangel Acuña de 4-0. Los cubanos Miguel Vargas de 1-0, Édgar Quero de 1-0. Por los Cerveceros, el venezolano William Contreras de 4-0. FUENTE: AP