Jonrón de Griffin ayuda a Piratas a cerrar con marca ganadora; vencen a Detroit 4-2

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Konnor Griffin, de los Piratas de Pittsburgh, recorre las bases tras conectar un jonrón durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Tigres de Detroit, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Detroit. (Foto AP/Jose Juarez) AP

Pittsburgh (82-80) no había terminado con un récord por encima de .500 desde que quedó 82-79 en 2018.

Detroit, que llegó a la postemporada los dos años anteriores, terminó 76-86.

Griffin abrió el juego contra River Ryan (0-1) con su sexto jonrón, y los Piratas duplicaron la ventaja en la segunda entrada con un sencillo impulsor de Jake Mangum. Pittsburgh llenó las bases con un out más adelante en el inning, pero Beau Brieske salió del bullpen para hacer que Griffin bateara para una doble matanza que terminó la entrada.

Pittsburgh aumentó la ventaja a 4-0 con un par de carreras en la cuarta. El doble de Billy Cook con dos outs remolcó a Nick Gonzales, y Griffin siguió con un sencillo impulsor.

Detroit se hizo presente en la pizarra con dos jonrones ante el arubeño Antwone Kelly en la séptima.

Kevin McGonigle, quien tuvo el único hit de Detroit en las primeras seis entradas —un sencillo en la cuarta—, abrió con su decimo octavo jonrón para poner el marcador 4-1. Después de que Riley Greene rodara para out, el venezolano Eduardo Valencia conectó jonrón por segundo juego consecutivo.

Sin embargo, los Tigres no volvieron a anotar. Mason Montgomery lanzó la novena para su salvamento 18. El jardinero izquierdo de los Piratas, Bryan Reynolds, fue titular, pero salió del juego en la tercera entrada, lo que le permitió participar en los 162 juegos esta temporada. __ Vea aquí la cobertura completa de Deportes de AP FUENTE: AP

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