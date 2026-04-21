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Jonrón de Church impulsa a los Cardenales por 5-3 sobre los Marlins

MIAMI (AP) — Nathan Church conectó un jonrón de dos carreras y Alec Burleson impulsó dos para respaldar una sólida apertura de Dustin May, y los Cardenales de San Luis vencieron la noche del martes por 5-3 a los Marlins de Miami.

Nathan Church, de los Cardenales de San Luis, a la derecha, celebra con Masyn Winn tras conectar un jonrón de dos carreras para anotar ambos durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el martes 21 de abril de 2026, en Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell)
Nathan Church, de los Cardenales de San Luis, a la derecha, celebra con Masyn Winn tras conectar un jonrón de dos carreras para anotar ambos durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el martes 21 de abril de 2026, en Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

May (3-2) permitió un jonrón abriendo el juego a Jakob Marsee —su primero de la temporada—, pero luego se asentó. Se fue con un corredor en base y un out en la sexta entrada, tras permitir una carrera y seis hits. Justin Bruihl lo relevó con 1 1/3 entradas sin permitir carreras.

Ryne Stanek dio tres bases por bolas para llenar las bases con dos outs en la octava y salió después de que un sencillo de dos carreras de Heriberto Hernández recortó la ventaja de St. Louis a 5-3. El dominicano George Soriano ponchó a Connor Norby para terminar la amenaza.

Riley O’Brien lanzó una novena entrada en blanco para su séptimo salvamento en ocho oportunidades.

Paddack permitió cinco carreras y ocho hits en 4 2/3 entradas, pero ponchó a siete. John King consiguió el último out y luego lanzó una sexta entrada sin permitir carreras.

El quarterback de linaje cubano Fernando Mendoza, ganador del Trofeo Heisman y de los Indiana Hoosiers, campeones nacionales, realizó el lanzamiento ceremonial de la primera bola.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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