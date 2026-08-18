americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jonrón de Bell y doble de 2 carreras de Jeffers conducen a Mellizos a triunfo de 4-1 sobre Bravos

MINNEAPOLIS (AP) — Josh Bell conectó un jonrón de dos carreras, Ryan Jeffers impulsó las otras dos anotaciones de Minnesota y los Mellizos vencieron el martes 4-1 a los Bravos de Atlanta.

Ryan Jeffers, de los Mellizos de Minnesota, festeja luego de conectar un doblete de dos carreras ante los Bravos de Atlanta, el martes 18 de agosto de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)
Ryan Jeffers, de los Mellizos de Minnesota, festeja luego de conectar un doblete de dos carreras ante los Bravos de Atlanta, el martes 18 de agosto de 2026 (AP Foto/Abbie Parr) AP

Bell conectó su 17mo jonrón del año por encima de la barda, entre el jardín derecho y central, en la primera entrada para darles a los Mellizos una ventaja de 2-0.

Jeffers añadió un doble de dos carreras en la octava, que remolcó a Kaelen Culpepper y Byron Buxton. Minnesota se ha llevado los primeros dos juegos de la serie de tres.

Zebby Matthews (7-8) lanzó 5 2/3 entradas por Minnesota, permitió una carrera con cinco hits y ponchó a cuatro. El venezolano Yoendrys Gómez trabajó una novena entrada sin carreras para conseguir su 19no salvamento de la temporada.

Drake Baldwin anotó la carrera de Atlanta en la sexta entrada con un jonrón entre el jardín izquierdo y el central.

Tyler Mahle (4-10) trabajó 6 2/3 episodios y permitió dos carreras con seis hits. Dylan Dodd y el colombiano Didier Fuentes también permitieron una carrera en 2/3 de entrada cada uno.

_____

Deja tu comentario

Destacados del día

Trump publica un mapa que presenta el Estrecho de Ormuz como nuevo territorio de EEUU y desafía a Irán

Trump publica un mapa que presenta el Estrecho de Ormuz como "nuevo territorio de EEUU" y desafía a Irán

Arrestan a cubana en Miami acusada de golpear con una botella a una compañera de trabajo: tiene retención de ICE

Arrestan a cubana en Miami acusada de golpear con una botella a una compañera de trabajo: tiene retención de ICE

ABRE FARMACIA DE GESTIÓN PRIVADA EN LA HABANA: vecinos encuentran medicamentos ausentes en la red estatal

ABRE FARMACIA DE GESTIÓN PRIVADA EN LA HABANA: vecinos encuentran medicamentos ausentes en la red estatal

Cubanos entre los 11 arrestados en Miami por fraude con permisos para discapacitados

Cubanos entre los 11 arrestados en Miami por fraude con permisos para discapacitados

ETECSA REPORTA CORTE DE FIBRA ÓPTICA EN CUBA: afecta recargas, transferencias y pagos de Nauta Hogar

ETECSA REPORTA CORTE DE FIBRA ÓPTICA EN CUBA: afecta recargas, transferencias y pagos de Nauta Hogar

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter