Jonrón de Bell y doble de 2 carreras de Jeffers conducen a Mellizos a triunfo de 4-1 sobre Bravos

Compartir en:









Ryan Jeffers, de los Mellizos de Minnesota, festeja luego de conectar un doblete de dos carreras ante los Bravos de Atlanta, el martes 18 de agosto de 2026 (AP Foto/Abbie Parr) AP

Bell conectó su 17mo jonrón del año por encima de la barda, entre el jardín derecho y central, en la primera entrada para darles a los Mellizos una ventaja de 2-0.

Jeffers añadió un doble de dos carreras en la octava, que remolcó a Kaelen Culpepper y Byron Buxton. Minnesota se ha llevado los primeros dos juegos de la serie de tres.

Zebby Matthews (7-8) lanzó 5 2/3 entradas por Minnesota, permitió una carrera con cinco hits y ponchó a cuatro. El venezolano Yoendrys Gómez trabajó una novena entrada sin carreras para conseguir su 19no salvamento de la temporada.

Drake Baldwin anotó la carrera de Atlanta en la sexta entrada con un jonrón entre el jardín izquierdo y el central.

Tyler Mahle (4-10) trabajó 6 2/3 episodios y permitió dos carreras con seis hits. Dylan Dodd y el colombiano Didier Fuentes también permitieron una carrera en 2/3 de entrada cada uno.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP