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Jonrón de 3 carreras de Stott y gran salida de Luzardo ayudan a Filis a vencer 7-2 a Marlins

MIAMI (AP) — Bryson Stott conectó un jonrón de tres carreras para coronar una primera entrada de seis anotaciones, el peruano Jesús Luzardo lanzó hasta la séptima y los Filis de Filadelfia vencieron el domingo 7-2 a los Marlins de Miami.

Bryson Stott, de los Filis de Filadelfia, conecta un jonrón de tres carreras en la primera entrada de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el domingo 3 de mayo de 2026, en Miami. (AP Foto/Jim Rassol)
Bryson Stott, de los Filis de Filadelfia, conecta un jonrón de tres carreras en la primera entrada de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el domingo 3 de mayo de 2026, en Miami. (AP Foto/Jim Rassol) AP

Schwarber y Marsh tuvieron dos hits cada uno entre los 11 imparables de los Filis.

Luzardo (3-3), quien lanzó siete entradas sin permitir carreras en su salida anterior, mantuvo sin anotaciones a los Marlins hasta que tuvo problemas en la séptima.

El zurdo permitió el segundo jonrón del dominicamo Esteury Ruiz —un batazo de dos carreras— y salió del juego después de que el venezolano Javier Sanoja conectara un doble. Permitió dos carreras con ocho hits, ponchó a 10 en 6 1/3 entradas. El lanzador de 28 años ha ponchado a 18 y no ha otorgado bases por bolas en 13 1/3 entradas en sus últimas dos aperturas.

Chase Shugert consiguió los siguientes cinco outs y Orion Kerkering lanzó la novena.

Paddack permitió siete carreras —seis limpias— en 2 2/3 entradas. Tyler Phillips lanzó tres entradas sin permitir carreras y Josh Ekness retiró una octava perfecta en su debut en las Grandes Ligas.

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