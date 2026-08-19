americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jonrón de 3 carreras de Sal Stewart ayuda a Rojos a remontar y vencer 5-4 a Cardenales

CINCINNATI (AP) — Sal Stewart conectó un jonrón de tres carreras y los Rojos de Cincinnati sumaron anotaciones por un error en un tiro y un hit dentro del cuadro, para remontar y vencer el miércoles 5-4 a los Cardenales de San Luis.

Sal Stewart, primera base de los Rojos de Cincinnati, festeja el último out ante los Cardenales de San Luis, el miércoles 19 de agosto de 2026 (AP Foto/Carolyn Kaster)
Sal Stewart, primera base de los Rojos de Cincinnati, festeja el último out ante los Cardenales de San Luis, el miércoles 19 de agosto de 2026 (AP Foto/Carolyn Kaster) AP

Matt McLain pegó un doble y el dominicano Elly De La Cruz conectó un sencillo antes de que Stewart se parara en la caja de bateo en la sexta entrada, con los Rojos abajo por 2-0.

El 27mo jonrón de Stewart en la temporada envió la bola en un recorrido de 422 pies por encima de la barda del jardín central.

Stewart es el tercer jugador de los Rojos que más rápido ha superado las 100 carreras impulsadas desde 1920. Sus 94 remolcadas lideran las Grandes Ligas esta campaña.

Con ventaja de una carrera en la octava, McLain llegó a primera por un error en un tiro y Jose Trevino anotó en la jugada. Más tarde en ese mismo inning, Dane Myers colocó un toque de bola que produjo carrera y amplió la ventaja a 5-2.

El abridor de los Rojos, Chase Burns, ponchó a ocho y permitió dos carreras limpias y seis hits, con dos bases por bolas, en cinco entradas. El relevista Sam Moll (2-7) lanzó la sexta entrada y se acreditó la victoria, al permitir un hit y una base por bolas, con un ponche.

Con dos outs en la novena, el dominicano José Fermín conectó un doble y avanzó a tercera por un lanzamiento descontrolado a Masyn Winn.

Winn devolvió la pelota hacia el cerrador Emilio Pagán, quien lo retiró en primera para terminar el juego. Pagán consiguió su 16to salvamento.

El abridor de los Cardinals, Matthew Liberatore (5-11), ponchó a nueve en seis entradas pero cargó con la derrota.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Hijastro de Díaz-Canel controló en Madrid una empresa dedicada a negocios e inversiones internacionales

Hijastro de Díaz-Canel controló en Madrid una empresa dedicada a negocios e inversiones internacionales

MANUEL MARRERO DEFIENDE LA APERTURA ECONÓMICA DE CUBA: La soberanía no es negociable

MANUEL MARRERO DEFIENDE LA APERTURA ECONÓMICA DE CUBA: "La soberanía no es negociable"

TIKTOKER CUBANO pro Castrista comparecerá ante tribunal de Sarasota tras ser arrestado por presunto DUI

TIKTOKER CUBANO pro Castrista comparecerá ante tribunal de Sarasota tras ser arrestado por presunto DUI

Exjueza cubana permanece bajo custodia de ICE en Florida y enfrenta un proceso de deportación: ¿qué se sabe?

Exjueza cubana permanece bajo custodia de ICE en Florida y enfrenta un proceso de deportación: ¿qué se sabe?

Censo de EEUU identifica más de 24 mil votos de NO ciudadanos en análisis preliminar de las elecciones de 2020

Censo de EEUU identifica más de 24 mil votos de NO ciudadanos en análisis preliminar de las elecciones de 2020

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter