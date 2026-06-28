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Jonrón de 3 carreras de Christian Walker en la 10ª impulsa a Astros 7-5 ante Tigres

DETROIT (AP) — El jonrón de tres carreras de Christian Walker destacó una décima entrada de cuatro anotaciones, mientras los Astros de Houston remontaron el domingo para vencer 7-5 a los Tigres de Detroit.

El lanzador abridor de los Astros de Houston, Hunter Brown, lanza contra los Tigres de Detroit durante la primera entrada de un partido de béisbol, el domingo 28 de junio de 2026, en Detroit. (Foto AP/Lon Horwedel)
El lanzador abridor de los Astros de Houston, Hunter Brown, lanza contra los Tigres de Detroit durante la primera entrada de un partido de béisbol, el domingo 28 de junio de 2026, en Detroit. (Foto AP/Lon Horwedel) AP

El cerrador de los Tigres, Kenley Jansen (1-4), que lanzaba su segunda entrada, abrió la décima otorgando base por bolas al cubano Yordan Alvarez. El nacido en México, Isaac Paredes, quien había empatado en la octava con un jonrón solitario, conectó un sencillo para darle a Houston la ventaja 4-3. Luego Walker conectó el cutter 2-2 de Jansen para un largo jonrón hacia el jardín izquierdo y poner el marcador 7-3.

Spencer Torkelson pegó un jonrón ante el dominicano Enyel De Los Santos con un out en la décima para acercar a Detroit 7-5. Zach McKinstry siguió con un sencillo y el novato Ben Malgeri recibió una base por bolas con dos outs para llevar la carrera del triunfo al plato.

Houston perdía 3-0 al entrar en la séptima el domingo, pero el error de Colt Keith con dos outs prolongó la entrada, y el cubano Raynel Delgado siguió con su primer jonrón en las Grandes Ligas para dejar el juego a una carrera.

El cerrador de los Astros, Josh Hader (2-0), dio bases por bolas para llenar las bases con dos outs en la novena, pero ponchó a Riley Greene para forzar entradas extra.

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FUENTE: AP

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