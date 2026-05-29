Jonrón de 2 carreras de Vargas en la 10ma da a Medias Blancas triunfo 4-3 sobre Tigres

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El cubano Miguel Vargas, de los Medias Blancas de Chicago, festeja luego de conseguir un jonrón de dos carreras para resolver el juego del viernes 29 de mayo de 2026 ante los Tigres de Detroit (AP Foto/Talia Sprague) AP

Los Medias Blancas empataron el juego en la novena con un toque de bola de Rikuu Nishida. El batazo del cubano Vargas, de 391 pies hacia el jardín izquierdo una entrada después, impulsó al corredor automático Drew Romo.

Fue su 13er jonrón del año.

Vargas también impulsó la primera carrera de Chicago en el juego con un doble en la tercera entrada.

Abajo por 2-1 en la parte baja de la novena, Nishida tocó la bola y los Tigres buscaron el out en la primera base. Andrew Benintendi salió entonces desde la tercera y anotó gracias a un mal tiro al plato por parte del primera base Spencer Torkelson.

Bryan Hudson (3-1) lanzó la novena entrada y permitió una carrera, además de ponchar a un bateador.

Drew Anderson (2-2) desperdició su segundo salvamento del año tras permitir el jonrón que terminó el juego.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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