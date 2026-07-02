Jonrón de 2 carreras de Mullins y apertura de Seymour impulsan a Rays 5-2 ante Reales

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Cedric Mullins (derecha), de los Rays de Tampa Bay, celebra con Chandler Simpson (14) tras conectar un jonrón de dos carreras durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City, el jueves 2 de julio de 2026, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel) AP

Taylor Walls, Richie Palacios y Hunter Feduccia también impulsaron carreras para los Rays, que atraviesan un gran momento, aunque el dominicano Junior Caminero vio terminar su racha de jonrones en seis juegos. El tercera base de poder se fue de 0-5.

Seymour (5-1) permitió un jonrón abriendo el juego a Carter Jensen, pero apenas dos hits más a lo largo de seis sólidas entradas, en las que ponchó a ocho y dio una base por bolas. Cam Booser y Garrett Cleavinger llevaron el juego hasta Bryan Baker, quien se encargó de la novena para su salvamento número 22.

Stephen Kolek (4-3) tuvo problemas y no recibió mucha ayuda de su defensa en la segunda entrada.

Isaac Collins conectó un jonrón en la séptima por Kansas City, que ha perdido siete de sus últimos ocho juegos. ___

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FUENTE: AP