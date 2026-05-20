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Jonrón de 2 carreras de Durán da a Medias Rojas triunfo de 4-3 sobre Reales

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — El jonrón de dos carreras de Jarren Durán hacia el jardín contrario en la séptima entrada fue clave para que los Medias Rojas de Boston superaran el miércoles 4-3 a los Reales de Kansas City.

El mexicano Jarren Durán, de los Medias Rojas de Boston, festeja tras batear un jonrón de dos carreras ante los Reales de Kansas City, el miércoles 20 de mayo de 2026 (AP Foto/Charlie Riedel)
El mexicano Jarren Durán, de los Medias Rojas de Boston, festeja tras batear un jonrón de dos carreras ante los Reales de Kansas City, el miércoles 20 de mayo de 2026 (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Con un corredor en base y un out, el mexicano Durán envió una recta del relevista dominicano Steven Cruz a 366 pies, hasta el bullpen del jardín izquierdo para su sexto jonrón. Los Medias Rojas completaron así la barrida de la serie ante unos Reales en caída libre.

La racha de tres triunfos consecutivos de Boston igualó su máximo número de la temporada.

Connelly Early (4-2) permitió tres carreras con dos swings de venezolanos: el jonrón solitario de Salvador Pérez en la primera entrada y el cuadrangular de dos carreras de Elías Díaz en la quinta.

El zurdo de 24 años permitió seis hits y ponchó a cinco en 6 1/3 entradas.

Willson Contreras conectó tres de los 11 hits de Boston, incluido su segundo triple en cuatro años. En la segunda entrada, el venezolano pegó un triple hacia la esquina del jardín derecho antes de anotar con un sencillo de Nick Sogard.

El cubano Aroldis Chapman logró su 12º salvamento y convirtió su 26ª oportunidad de rescate consecutiva.

Pérez conectó tres hits, incluido su 135º jonrón de por vida en el Kauffman Stadium. Está a uno del récord que ostenta George Brett.

El jonrón de Díaz, de 405 pies entre el jardín izquierdo y el central en la quinta entrada, les dio a los Reales una ventaja de 3-2.

Cruz (0-2) enfrentó a cuatro bateadores y permitió dos anotaciones con dos hits. Fueron las primeras carreras que le han anotado en seis apariciones desde el 8 de mayo, cuando fue convocado de sucursal de la Triple-A en Omaha.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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