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Jonas Vingegaard fuera del Tour de Francia tras caída en la etapa 15

PLATEAU DE SOLAISON, Francia (AP) — Jonas Vingegaard se cayó el domingo cerca del final de la 15.ª etapa del Tour de Francia y tuvo que retirarse de la carrera.

El danés Jonas Vingegaard porta el maillot al mejor en ascensos al inicio de la novena etapa del Tour de Francia en Malemort el domingo 12 de julio del 2026. (AP Foto/Mosaab Elshamy)
El danés Jonas Vingegaard porta el maillot al mejor en ascensos al inicio de la novena etapa del Tour de Francia en Malemort el domingo 12 de julio del 2026. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) AP

El dos veces campeón del Tour estuvo entre unos cuantos ciclistas que se fueron al suelo cerca de un bordillo, a unos 20 kilómetros de la meta de la etapa. Tras unos instantes, entró cojeando en una ambulancia con el brazo derecho en cabestrillo.

Vingegaard corre para el equipo Visma–Lease a Bike y ocupaba el segundo puesto, por detrás del campeón defensor Tadej Pogacar, al comenzar la etapa, que terminó con una gran subida.

“Jonas Vingegaard se ha visto obligado a retirarse del Tour de Francia tras sufrir una caída hacia el final de la etapa 15”, indicó su equipo en un comunicado en la red social X. “Daremos una actualización sobre su estado en cuanto haya más información disponible”.

El ciclista danés, de 29 años, ganó el Tour en 2022 y 2023 y este año se convirtió en uno de los ocho corredores masculinos que han ganado las tres Grandes Vueltas.

Su compañero de equipo Sepp Kuss y el compañero de Pogacar en UAE Emirates XRG, el mexicano Isaac Del Toro, también se cayeron, pero pudieron continuar.

El grupo del maillot amarillo de Pogacar redujo el ritmo tras enterarse de la caída —quizá sin saber si continuaría o no—, pero reanudó la carrera con normalidad al cabo de unos instantes, cuando quedó claro que Vingegaard estaba fuera.

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