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El quarterback de los Broncos de Denver, Bo Nix (10), entrega el balón al corredor de los Broncos de Denver, Jonah Coleman (20), ante los Raiders de Las Vegas durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Denver, el domingo 22 de noviembre de 2026. (Foto AP/Jack Dempsey) AP

Ja'Quan McMillian sentenció la victoria con un pick-6 de 35 yardas, atrapado con una mano, con 1:52 por jugar, y los Broncos (8-2) aferrados a una ventaja de siete puntos.

Coleman anotó en acarreos de 1, 4 y 7 yardas, los dos últimos después de que los Raiders (4-7) habían borrado un déficit de 17-0.

Los Broncos se mantuvieron al ritmo de Kansas City en la cima del Oeste de la AFC al ganar su sexto partido consecutivo desde que el entrenador Sean Payton retomó las funciones de mandar las jugadas ofensivas, que estaban en manos del coordinador ofensivo Davis Webb.

Bo Nix completó 19 de 35 pases para 225 yardas, con un touchdown y una intercepción. Se conectó con el ala cerrada Evan Engram seis veces para 74 yardas.

Ashton Jeanty terminó con 79 yardas en 11 acarreos y añadió cinco recepciones para 90 yardas.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP