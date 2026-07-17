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Jon Rahm, tras lanzar un palo, recibe advertencia de conducta en el Abierto Británico

SOUTHPORT, Inglaterra (AP) — Jon Rahm recibió una advertencia por el código de conducta el viernes en el Abierto Británico por lanzar su palo tras un mal golpe de salida en el hoyo 15, un par 3; fue la tercera sanción por conducta en los majors este año.

Jon Rahm de España reacciona tras realizar un putt en el green del hoyo 6 durante el primer día del Campeonato Abierto Británico de Golf (British Open) en el club de golf Royal Birkdale, en Southport, Inglaterra, el jueves 16 de julio de 2026. (Foto AP/Jon Super)
Jon Rahm de España reacciona tras realizar un putt en el green del hoyo 6 durante el primer día del Campeonato Abierto Británico de Golf (British Open) en el club de golf Royal Birkdale, en Southport, Inglaterra, el jueves 16 de julio de 2026. (Foto AP/Jon Super) AP

Los majors se han puesto serios con la conducta este año, al colaborar en una política, pero dejando que cada organización se encargue de lo que considere una infracción grave.

Rahm, que firmó una tarjeta de 67 golpes, 3 bajo par, y estaba a cuatro golpes del liderato, envió su golpe de salida a la izquierda del green en el hoyo 15 y arrojó su hierro hacia adelante, que rebotó varias veces.

El R&A informó que a Rahm se le emitió la advertencia oficial “en virtud de la política de conducta grave de The Open”.

La política suele aplicarse durante todo el torneo, lo que significa que si hay otro incidente, sería una penalización de dos golpes. La tercera infracción supone descalificación.

Rahm comentó que no pensó en su arrebato hasta que vio a un oficial del R&A en el hoyo 17.

“Cuando venía caminando hacia mí, supe exactamente para qué era”, manifestó.

La USGA se saltó la advertencia y pasó directamente a una penalización de dos golpes para Joaquin Niemann en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos cuando, en el hoyo seis —su décimo quinto del recorrido—, lanzó su wedge, que recorrió unos 70 yardas. Con casi ningún espectador, nadie captó un video público, aunque los oficiales habrían tenido acceso a las cámaras de ShotLink.

Rahm estuvo emparejado con Sergio García en la ronda final del Masters cuando García pegó un mal golpe de salida en el hoyo dos y estrelló su driver contra el césped y contra un banco que sostenía una nevera de agua. A García se le emitió una advertencia oficial.

Rahm señaló antes del torneo y el viernes, después de terminar su ronda, que no estaba dispuesto a cambiar su naturaleza.

“No siempre me gusta la palabra ‘emocional’. Sin duda soy más intenso y apasionado que muchos de los jugadores aquí, especialmente cuando estoy trabajando”, expresó. “No es que vaya a... si intento alterar demasiado quién soy, podría costarme un poco en el campo. Pero ciertamente no debería tener momentos como el del 15. Lo entiendo”.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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