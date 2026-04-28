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Jokic logra triple-doble y los Nuggets evitan la eliminación al ganar 125-113 a Timberwolves

DENVER (AP) — Nikola Jokic salió de su prolongado bache con un triple-doble, Spencer Jones aportó una chispa clave y los Nuggets de Denver evitaron la eliminación con una victoria áspera por 125-113 sobre los Timberwolves de Minnesota, diezmados por las lesiones, en el quinto partido de su serie de playoffs la noche del lunes.

Nikola Jokic, al frente a la derecja, lleva el balón hacia la canasta, mientras Naz Reid, centro izquierda, y Rudy Gobert, izquierda, defienden en la primera mitad del quinto juego de la serie de primera ronda de los playoffs del baloncesto de la NBA, el lunes 27 de abril de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)
Nikola Jokic, al frente a la derecja, lleva el balón hacia la canasta, mientras Naz Reid, centro izquierda, y Rudy Gobert, izquierda, defienden en la primera mitad del quinto juego de la serie de primera ronda de los playoffs del baloncesto de la NBA, el lunes 27 de abril de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Jokic sumó 27 unidades, 16 asistencias y 12 rebotes para Denver, que recortó su desventaja a 3-2 en la serie al mejor de siete. Jamal Murray anotó 24 tantos y Jones agregó 20.

Jokic registró su 23er triple-doble en playoffs, tercero en la lista histórica de su carrera, mientras los Nuggets frenaron una racha de tres derrotas y jugaron como lo hicieron durante gran parte de la temporada regular al asegurar el tercer puesto de preclasificación en la Conferencia Oeste.

El sexto partido se jugará la noche del jueves en Minneapolis.

Los Timberwolves, que llegaron a estar abajo por 27 antes de recortar la diferencia a 10 en el cuarto periodo, no contaron con su pareja titular de la línea trasera: Anthony Edwards (hiperextensión de la rodilla izquierda) y Donte DiVincenzo (rotura del tendón de Aquiles derecho), ambos lesionados en el cuarto partido, y además perdieron brevemente al pívot Naz Reid por un esguince de tobillo derecho al final del tercer cuarto la noche del lunes.

DiVincenzo fue operado el domingo, y Edwards estará fuera por tiempo indefinido —pero una resonancia magnética confirmó la ausencia de daño estructural, lo que significa que podría volver a jugar si los Timberwolves avanzan.

Julius Randle lideró a Minnesota con 27 puntos y la figura del cuarto partido, Ayo Dosunmu, añadió 18. Rudy Gobert, cuya defensa fue el tema de esta serie durante los primeros cuatro partidos, por fin fue neutralizado y anotó su única canasta cuando quedaban 20 segundos del tercer cuarto, con los Wolves abajo por 25.

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