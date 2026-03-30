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Jokic impone su ley y Denver aplasta 116-93 a unos Warriors mermados

DENVER (AP) — Nikola Jokic anotó 25 puntos y capturó 15 rebotes, Jamal Murray sumó 20 unidades, y los Nuggets de Denver, al alza, vencieron 116-93 a los Warriors de Golden State diezmados por las bajas la noche del domingo.

Nikola Jokić, derecha, de los Nuggets de Denver, se alza para disparar mientras Draymond Green, de los Warriors de Golden State, defiende durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 29 de marzo de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)
Nikola Jokić, derecha, de los Nuggets de Denver, se alza para disparar mientras Draymond Green, de los Warriors de Golden State, defiende durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 29 de marzo de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

A Jokic le faltaron dos asistencias para su quinto triple-doble consecutivo, pero lideró a Denver hacia su sexta victoria seguida. Los Nuggets (48-28) están dos juegos por delante de Minnesota y Houston en la lucha por el cuarto puesto de la Conferencia Oeste.

Brandin Podziemski y Kristaps Porzingis anotaron 23 tantos cada uno para Golden State, que siguió sin contar con Stephen Curry.

Curry se perdió su 25to. partido consecutivo por una persistente molestia en la rodilla derecha. Los Warriors (36-39) han perdido 16 de los 25 encuentros con Curry fuera de acción.

El ala-pívot de Denver Aaron Gordon no jugó tras sentir dolor en la pantorrilla al despertarse el domingo por la mañana. Gordon se ha perdido 44 partidos esta temporada por lesiones distintas en los isquiotibiales.

Luego, los Nuggets perdieron a Spencer Jones por rigidez en los isquiotibiales en la primera mitad, y Cameron Johnson se fue al vestuario temprano en el tercer cuarto sujetándose las costillas izquierdas.

Johnson regresó al banquillo con el torso vendado. Ninguno volvió a jugar.

El partido se calentó en el segundo cuarto cuando el pívot suplente de Denver Zeke Nnaji, obligado a entrar en acción debido a las lesiones, se enzarzó en un altercado con De’Anthony Melton y Gary Payton II después de que Murray y LJ Cryer intercambiaran empujones.

Cerca del final del periodo, Payton recibió una falta flagrante 1 por una dura falta sobre Peyton Watson.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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