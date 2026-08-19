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John Rave conecta un doble con bases llenas y los Reales vencen 9-7 a los Atléticos

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — John Rave conectó un doble para desempatar y vaciar las bases durante una octava entrada de siete carreras, y los Reales de Kansas City remontaron para vencer 9-7 a los Atléticos la noche del miércoles.

John Rave, de los Reales de Kansas City, es bañado por sus compañeros de equipo después de la victoria sobre los Atléticos, el miércoles 19 de agosto de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel)
John Rave, de los Reales de Kansas City, es bañado por sus compañeros de equipo después de la victoria sobre los Atléticos, el miércoles 19 de agosto de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Rave ingresó al juego en la quinta entrada como bateador emergente por Jac Caglianone, quien salió por molestias en el tobillo derecho. En la octava, le tocó batear con las bases llenas y dos outs después de un pasaporte intencional a Bobby Witt Jr., y conectó una línea al rincón del jardín derecho ante Drew Rom (1-1) para poner la pizarra 8-5.

Kansas City perdía 5-2 al comenzar la octava. El venezolano Maikel Garcia abrió la entrada con un triple ante Hayden Juenger, quien no consiguió registrar un out. Vinnie Pasquantino siguió con un sencillo productor.

El sencillo productor de Kyle Isbel ante Rom acercó a los Reales 5-4, e Isaac Collins empató con un elevado de sacrificio. Garcia puso el juego 9-5 con su segundo imparable de la entrada.

Pasquantino conectó un jonrón en la sexta.

Craig Kimbrel (1-2) lanzó una octava entrada sin permitir carreras. Steven Cruz permitió un jonrón de dos carreras a Max Muncy en la novena.

Jeff McNeil y Zack Gelof impulsaron dos carreras cada uno por los Atléticos, que han perdido los primeros tres juegos de su serie de cuatro en Kansas City y 16 de 20 en total.

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