John Cena y el elenco de “Matchbox: The Movie” invitan a la aventura

Esta imagen difundida por Apple TV muestra, de izquierda a derecha, a Arturo Castro, Jessica Biel, John Cena, Teyonah Parris y Sam Richardson en una escena de "Matchbox the Movie". (Apple TV via AP) AP

La película, que se estrenará el viernes en Apple TV, está protagonizada por John Cena, Jessica Biel, Arturo Castro, Sam Richardson y Teyonah Parris, quienes interpretan a un grupo de amigos de la infancia que se reencuentran años después de haberse divertido por horas jugando con sus Matchbox en Ohio.

En el grupo, autodenominado Pandilla Matchbox, hay un maestro de secundaria, una periodista que sabe volar helicópteros, un profesional de la construcción y una paramédico que conduce una ambulancia y también es piloto de carreras amateur. En cambio, Sean, el personaje de Cena, no ha desarrollado una carrera convencional; es espía y realiza misiones arriesgadas muy lejos de Estados Unidos.

Los actores visitaron México y desfilaron por la alfombra roja ante sus fans. Parris dijo que se dio una vuelta para ver la lucha libre y comió tacos. Cena, quien recordó su pasado como luchador, dijo que prefirió ir a cafeterías que le parecieron maravillosas.

Cena destacó la capacidad de “Matchbox: The Movie” para crear toda una aventura a partir de esos pequeños autos.

“Auto pequeño, gran imaginación y grandes capacidades”, dijo Cena en entrevista con The Associated Press. “Me parece genial; es una experiencia increíble. Creo que cualquiera que guarde recuerdos nostálgicos de lo que es Matchbox —o que sea un aficionado actual de la marca— sabrá apreciar lo que hemos hecho. Y, si no sabes nada sobre Matchbox, pero simplemente te sientas a disfrutar de la película, creo que te va a encantar”.

Biel, quien interpreta a Aimee —la paramédico y piloto—, destacó que, a pesar de las tentaciones de los juegos de pantalla en casa, tiene un fan de los carritos.

“Mi hijo de seis años es el ejemplo más maravilloso de lo importantes que siguen siendo estos coches y este tipo de juguetes para el juego”, dijo sobre Phineas, el menor de los dos hijos que tiene con Justin Timberlake. “Pasa horas chocando cosas, conduciendo cosas y piloteando cosas; he pasado horas y horas escuchándolo hacer ruidos de motocicleta y de coche”.

Ted, el personaje de Castro, es maestro de primaria y está casado con un hombre con el que tiene hijos, a quienes no olvida a pesar de estar al otro lado del mundo tratando de ayudar a Sean.

“Creo que por eso significa tanto para mí cuando decide demostrar su valentía”, dijo el actor originario de Guatemala.

Richardson, cuyo personaje Crosby trabaja en el sector de construcción y está casado con la periodista-piloto de helicópteros Charmaine (Parris), destacó que la película tenga este enfoque con ciudadanos de a pie que logran sorprender en acción.

“Estos también son pilares muy importantes de la sociedad”, dijo. Todos ellos forman una comunidad. Ese es, precisamente, un tema central de esta familia: el retorno a ella. Así, cuando se ven envueltos en alguna aventura, ponen en práctica sus habilidades, aunque no hubieran imaginado que llegarían a aplicarlas”.

El regreso de Sean por la muerte de Smalley, el tío de Aimee que les dejaba jugar con sus Matchbox en su taller mecánico, lo enfrenta con el hueco que le ha dejado a nivel personal estar completamente entregado a su trabajo en misiones arriesgadas.

“Creo que la lección que tiene que aprender es la de reintegrarse a la comunidad y a su grupo de amigos, ya que no puede sobrevivir completamente sin ellos”, dijo Richardson.

Sean trata de ser un espía ejemplar, pero en su labor hay varios obstáculos, incluyendo la relación con su jefa Helen —interpretada por Danai Gurira—, quien le pide una misión bastante críptica, la cual desata el peligro para Sean y sus amigos.

“Yo lo vería más desde la perspectiva de Sean, ya que no confía en mucha gente. En esta persona sí confía, esta persona ha estado ahí para él durante una etapa importante de su vida en la que lo necesitaba”, dijo Cena. “Deposité mi fe y mi confianza en esta única persona y ahora siento que no puedo confiar en nadie”.

FUENTE: AP