americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Joe Ryan ayuda a los Mellizos a vencer 4-1 a Astros con 12 ponches en siete entradas

MINNEAPOLIS (AP) — Joe Ryan igualó su máximo de carrera con 12 ponches en siete entradas, Ryan Kreidler conectó un jonrón de tres carreras y los Mellizos de Minnesota vencieron el miércoles 4-1 a los Astros de Houston.

El abridor de los Mellizos de Minnesota Joe Ryan lanza en la primera entrada ante los Astros de Houston el miércoles 20 de mayo del 2026. (AP Foto/Abbie Parr)
El abridor de los Mellizos de Minnesota Joe Ryan lanza en la primera entrada ante los Astros de Houston el miércoles 20 de mayo del 2026. (AP Foto/Abbie Parr) AP

Ryan (3-3) retiró a los primeros 16 bateadores que enfrentó después de un sencillo impulsor de su exreceptor, el puertorriqueño Christian Vázquez en la segunda entrada, la única pelota bateada con fuerza que los Astros lograron contra el derecho estelar. Los otros tres hits que permitió Ryan fueron un elevado corto de apertura al dominicano Jeremy Peña y dos sencillos dentro del cuadro. No otorgó bases por bolas y lanzó 71 de 99 pitcheos en zona de strike.

El novato Andrew Morris lanzó una novena entrada perfecta para conseguir el primer salvamento de su carrera con los Mellizos, que han ganado tres de sus últimas cuatro series.

Victor Caratini conectó un jonrón solitario en la segunda entrada por los Mellizos, el otro receptor que castigó a su exequipo. Caratini, quien firmó un contrato de dos años y 14 millones de dólares tras jugar las últimas dos temporadas con los Astros, se ha convertido en el receptor titular de todos los días debido a que el habitual Ryan Jeffers estará fuera de seis a ocho semanas por una fractura en la muñeca.

Los Astros firmaron al Vázquez, de 35 años, con un contrato de ligas menores antes de que hiciera el equipo tras los entrenamientos de primavera, esencialmente para cubrir el puesto que dejó vacante Caratini.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Destacados del día

Díaz-Canel defiende a Raúl Castro y califica de acción política cargos presentados por EEUU

Díaz-Canel defiende a Raúl Castro y califica de "acción política" cargos presentados por EEUU

Marco Rubio lanza mensaje directo a Cuba y apunta directamente contra GAESA

Marco Rubio lanza mensaje directo a Cuba y apunta directamente contra GAESA

Video de ratas en hospital de La Habana genera alarma tras vigilancia sanitaria por hantavirus

Video de ratas en hospital de La Habana genera alarma tras vigilancia sanitaria por hantavirus

Un vaso vacío se ve después de que el representante Thomas Massie, republicano de Kentucky, hablara durante una fiesta electoral tras perder la candidatura republicana, en el Marriott Cincinnati Airport, el martes 19 de mayo de 2026, en Hebron, Kentucky. (AP Foto/Carolyn Kaster)

Claves de las primarias del martes: La derrota de Massie confirma el poder de Trump en su partido

El presidente de Rusia, Vladímir Putin (derecha), y el de China, Xi Jinping, pasan revista a una guardia de honor durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo, en Beijing, el 20 de mayo de 2026. (Maxim Shemetov/Pool Foto vía AP)

Xi y Putin se reúnen para reafirmar lazos entre China y Rusia tras visita de Trump a Beijing

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter