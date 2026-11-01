Joe Burrow lanza 5 pases de TD y anota en la prórroga en triunfo 43-36 de Bengals ante Titans

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El cornerback de los Titans de Tennessee Alontae Taylor taclea al quarterback de los Bengals de Cincinnati Joe Burrow en el encuentro del domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Joshua A. Bickel) AP

Cincinnati —que ha ganado tres seguidos y tiene marca de 5-2 por primera vez desde el 2021— recibió primero el balón en el tiempo extra y avanzó 70 yardas en cinco jugadas. Tennessee tomó posesión, pero no pudo conseguir un primer down. Cam Ward, quien tuvo el primer partido de más de 300 yardas por pase de su carrera de dos años, lanzó un pase incompleto a Elic Ayomanor en cuarta y 3 desde la yarda 35 de Tennessee.

Tennessee (1-7) le dio a Cincinnati todo lo que pudo manejar pese a jugar sin el receptor abierto lesionado Carnell Tate y sin el destacado cazamariscales Jeffery Simmons, quien fue traspasado el jueves a los Bears de Chicago.

Hubo tres cambios de ventaja y un empate solo en el cuarto periodo. Los Bengals igualaron 36-36 con 1:17 por jugar cuando Burrow conectó con Tee Higgins para un touchdown de 18 yardas.

Burrow completó 33 de 48 pases para 462 yardas. No fue un partido limpio para el quarterback que está en su séptima temporada en el equipo, y el safety de los Titans, Amari Hooker, lo interceptó tres veces.

Hooker se convirtió en el primer jugador de la NFL con tres intercepciones en un partido desde que Jordan Whitehead, de los Jets de Nueva York, en la Semana 1 ante Buffalo en la temporada 2023. El último jugador de los Titans en hacerlo fue Kevin Byard III contra Cleveland en 2016.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP