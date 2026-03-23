JJ Wetherholt estará en el roster del día inaugural de los Cardenales

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JJ Wetherholt, de los Cardenales de San Luis, se prepara para batear durante la cuarta entrada de un juego de entrenamiento de primavera contra los Mets de Nueva York el viernes 27 de febrero de 2026, en Jupiter Florida. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

El director de operaciones de béisbol de los Cardenales, Chaim Bloom, informó a los reporteros el lunes que Wetherholt, la séptima selección del draft amateur de 2024 procedente de West Virginia, estará en el roster del día inaugural.

El campocorto de 23 años bateó para .212 con dos jonrones y siete carreras impulsadas esta primavera para St. Louis.

Wetherholt viene de un sólido 2025, en el que bateó un .306 combinado con 19 jonrones, 79 carreras impulsadas y 23 bases robadas en 138 juegos repartidos entre Doble-A y Triple-A.

Bloom también señaló que los Cardenales llevarán a los jugadores de cuadro, el dominicano José Fermín, y Thomas Saggese; y al jardinero Nathan Church, con ellos a San Luis para el juego inaugural de la temporada el jueves contra Tampa Bay.

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FUENTE: AP