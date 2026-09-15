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JJ Gabriel, la gran promesa de Manchester United, pide irse del club

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Manchester United se ha visto sacudido por la noticia de que JJ Gabriel, una de sus principales promesas en la cantera, ha pedido dejar el club.

Los jugadores de Manchester United previo al partido contra Manchester City en la Liga Premier, el domingo 13 de septiembre de 2026, en Manchester. (AP Foto/Ian Hodgson)
Los jugadores de Manchester United previo al partido contra Manchester City en la Liga Premier, el domingo 13 de septiembre de 2026, en Manchester. (AP Foto/Ian Hodgson) AP

El atacante de 15 años fue elegido el jugador del año de la academia del club la temporada pasada y es considerado uno de los talentos más destacados de su grupo de edad en Europa.

Una persona con conocimiento de la situación manifestó que en el United no tenían claro por qué Gabriel quería marcharse y que el club seguía con la esperanza de que la situación pudiera solucionarse.

La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hacer comentarios públicamente.

Gabriel iba a ser incluido por primera vez en la convocatoria del primer equipo en el partido de la Copa de la Liga inglesa contra Brighton el miércoles.

La semana pasada, Ryan Giggs y Rio Ferdinand, dos leyendas del United hablaron de Gabriel como un talento inmenso.

“Le pega con las dos piernas. Es de locos; gana un metro y, pum", dijo Ferdinand. "Tan pequeño, tan ligero, no permite que la gente haga contacto”.

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