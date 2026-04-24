Jim Furyk regresa como capitán de Estados Unidos para la Copa Ryder 2027

ARCHIVO - El capitán estadounidense Jim Furyk durante una rueda de prensa tras la victoria de Europa en la Copa Ryder, el domingo 30 de septiembre de 2018, en Saint Quentin-en-Yvelines, Francia. (AP Foto/Alastair Grant) AP

Furyk sería el cuarto capitán de Estados Unidos en tener una segunda oportunidad desde 1979, considerado la era moderna de la Copa Ryder, cuando Europa continental pasó a formar parte de la competencia.

Tres personas al tanto del proceso de selección indicaron que el comité de la Copa Ryder eligió a Furyk una vez que Tiger Woods declinase después de su arresto el 27 de marzo, bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. Hablaron bajo condición de anonimato porque la PGA of America no lo ha anunciado.

“Esperamos compartir pronto los detalles sobre nuestro anuncio del capitán de Estados Unidos de la Copa Ryder para 2027”, dijo la PGA of America en un comunicado el viernes tras pedírsele una confirmación.

Furyk fue el capitán en 2018 en París, con Europa imponiéndose por 17 1/2-10 1/2. Esa semana estuvo marcada por el desempeño de las cuatro elecciones del capitán estadounidense, que terminaron 2-10-0 en el campo de Le Golf National. También Patrick Reed culpó a Jordan Spieth de que no jugaran juntos y a Furyk por dejarlo en la banca dos veces.

Furyk condujo a los estadounidenses a la victoria como capitán de la Copa e Presidentes en 2024, y se decía que fue una voz confiable como asistente del capitán estadounidense Keegan Bradley en la última Copa Ryder.

Europa abrió una ventaja récord de siete puntos después de dos días el año pasado en Bethpage Black y resistió para lograr su segunda victoria consecutiva bajo el capitán Luke Donald, quien regresa para un tercer periodo en Irlanda.

Bradley fue una elección sorpresiva para los partidos de 2025 después de que la PGA of America esperó hasta el verano de 2024 para ver si Woods quería el puesto.

En esta ocasión, la PGA of America fijó un plazo flexible hasta finales de marzo para que Woods decidiera, y su plan alternativo era contar con una lista de candidatos para que el comité de la Ryder los considerara si Woods optaba por no ser capitán.

No se sabía hacia dónde se inclinaba Woods cuando su SUV rozó la parte trasera de un remolque que era jalado por una camioneta tipo pickup en una calle residencial de Florida, lo que hizo que su vehículo quedara de costado. Woods fue arrestado y encarcelado brevemente después de que las autoridades de Florida determinaron que estaba incapacitado.

Cuatro días después, Woods dijo que se apartaría por tiempo indefinido “para buscar tratamiento y concentrarme en mi salud”, y le comunicó a la PGA of America que no sería capitán.

Davis Love III (2012 y 2016), Tom Watson (1993 y 2014) y Jack Nicklaus (1983 y 1987) son los otros capitanes de Estados Unidos que han ocupado el cargo dos veces desde 1979.

Love y Nicklaus disputaron la Ryder en casa en ambas ocasiones. Furyk enfrenta la desalentadora tarea de intentar ganar una Ryder como visitante, algo que los estadounidenses no han logrado desde 1993.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP