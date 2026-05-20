americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jhonny Pereda conecta su 1er jonrón en las mayores y Marineros vencen 5-3 a Medias Blancas

SEATTLE (AP) — Jhonny Pereda conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas, Randy Arozarena también se voló la barda y anotó tres carreras, y los Marineros de Seattle superaron el miércoles 5-4 a los Medias Blancas de Chicago.

El venezolano Jhonny Pereda, de los Marineros de Seattle, recorre las bases tras conectar un jonrón ante los Medias Blancas de Chicago, el miércoles 20 de mayo de 2026 (AP Foto/Lindsey Wasson)
El venezolano Jhonny Pereda, de los Marineros de Seattle, recorre las bases tras conectar un jonrón ante los Medias Blancas de Chicago, el miércoles 20 de mayo de 2026 (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Pereda, convocado desde la sucursal de la Triple-A en Tacoma la semana pasada, cuando el astro Cal Raleigh fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por una distensión en el oblicuo derecho, castigó una curva del zurdo Sean Newcomb (0-1), que se quedó colgada en el séptimo inning para un jonrón de 392 pies.

La pelota aterrizó en el bullpen de Seattle. Pereda, receptor suplente necesitó 136 turnos al bate antes de conectar su primer jonrón en las mayores.

Pereda también realizó una jugada destacada a la defensiva, al tocar a Chase Meidroth en un tira-tira en la sexta, después de que el segunda base de Chicago se despegó demasiado de la antesala. El venezolano hizo además un tiro fuerte a tercera intentando sorprender al corredor mientras Cooper Criswell (2-1) estaba lanzando.

El mexicano Arozarena, quien había anotado dos veces más temprano en el juego, puso a Seattle arriba de manera definitiva con un jonrón de dos carreras en la séptima ante Jordan Hicks.

Fue el quinto cuadrangular de Arozarena en la temporada y le dio a los Marineros una ventaja de tres carreras.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Destacados del día

Díaz-Canel defiende a Raúl Castro y califica de acción política cargos presentados por EEUU

Díaz-Canel defiende a Raúl Castro y califica de "acción política" cargos presentados por EEUU

Marco Rubio lanza mensaje directo a Cuba y apunta directamente contra GAESA

Marco Rubio lanza mensaje directo a Cuba y apunta directamente contra GAESA

Video de ratas en hospital de La Habana genera alarma tras vigilancia sanitaria por hantavirus

Video de ratas en hospital de La Habana genera alarma tras vigilancia sanitaria por hantavirus

Un vaso vacío se ve después de que el representante Thomas Massie, republicano de Kentucky, hablara durante una fiesta electoral tras perder la candidatura republicana, en el Marriott Cincinnati Airport, el martes 19 de mayo de 2026, en Hebron, Kentucky. (AP Foto/Carolyn Kaster)

Claves de las primarias del martes: La derrota de Massie confirma el poder de Trump en su partido

El presidente de Rusia, Vladímir Putin (derecha), y el de China, Xi Jinping, pasan revista a una guardia de honor durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo, en Beijing, el 20 de mayo de 2026. (Maxim Shemetov/Pool Foto vía AP)

Xi y Putin se reúnen para reafirmar lazos entre China y Rusia tras visita de Trump a Beijing

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter