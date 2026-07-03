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Jhon Arias anota y Colombia vence 1-0 a Ghana para llegar a octavos del Mundial

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Jhon Arias anotó tras un centro preciso de Luis Suárez en los primeros minutos, y Colombia controló a Ghana en una noche sofocante de viernes en el Estadio Arrowhead, para avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo con una victoria de 1-0.

Jhon Arias, de Colombia, festeja su gol ante Ghana en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, el viernes 3 de julio de 2026 (AP Foto/Charlie Riedel)
Jhon Arias, de Colombia, festeja su gol ante Ghana en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, el viernes 3 de julio de 2026 (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Colombia se medirá con Suiza el martes en Vancouver, Canadá, en busca de un pasaje a la ronda de los ocho mejores, la mayor altura que los Cafeteros han alcanzado en un Mundial en la historia.

El partido apenas llevaba unos minutos cuando el delantero colombiano Jhon Córdoba pareció lesionarse una ingle, lo que obligó al entrenador argentino Néstor Lorenzo a enviar a Suárez desde el banquillo como sustituto temprano.

Causó impacto inmediatamente: A los 14 minutos, Daniel Muñoz le pasó el balón a Suárez, quien lo envió al frente de la portería, donde Arias esperaba para rematar de cabeza y batir al portero Lawrence Ati Zigi, poniendo el 1-0 en el marcador.

La temperatura era de 31,1 grados Celsius a las 8:30 de la noche, cuando el partido comenzó. El inicio tardío fue intencional, debido al calor previsto en los veranos del centro-norte de Estados Unidos.

Las pausas para hidratación, que habían sido polémicas en tantos partidos, de repente se convirtieron en una bendición. Los jugadores de ambos equipos evidenciaron problemas para luchar contra la deshidratación y los calambres.

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