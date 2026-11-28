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El pívot del Magic de Orlando Nikola Vucevic lanza el balón sobre el alero de los Wizards de Washington Anthony Gill en el encuentro del sábado 28 de noviembre del 2026. (AP Foto/Nick Wass) AP

Franz Wagner lideró al Magic con 23 unidades y Tristan da Silva encestó seis triples y anotó 22 para el Magic, que frenó una racha de dos derrotas y se desquitó después de que perdió el domingo pasado ante Washington. Carter tiró perfecto en la primera mitad para anotar todos sus puntos del partido, acertando 6 de 6 en tiros de campo, incluidos 5 de 5 desde más allá del arco.

Orlando atinó 18 de 38 en triples y limitó a Washington a un 35,4% de efectividad en tiros. Los Wizards, que no contaron con su máximo anotador Anthony Davis debido a una enfermedad, igualaron su mínimo de la temporada con 28 tiros de campo.

Trae Young anotó 19 tantos para Washington, que ha perdido 10 de 13 pese a una reciente racha de tres victorias consecutivas.

Wendell Carter Jr. sumó 17 puntos, Tristan Vucevic tuvo 15 unidades y nueve rebotes, y Jalen Suggs aportó 11 puntos y 11 tableros para el Magic.

Dybantsa contribuyó con 16 tantos y Bilal Coulibaly anotó 15 para los Wizards.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP