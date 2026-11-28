Compartir en:









Sweat, adquirido por Nueva York procedente de Tennessee en la temporada baja, se perdió los últimos cuatro partidos tras lesionarse una rodilla en el primer enfrentamiento de la temporada de los Jets contra los Dolphins. El equipo abrió su ventana de prácticas de 21 días el miércoles y participó plenamente durante toda la semana. Sweat no tiene designación de lesión para el partido del domingo en Miami.

Sweat, de 1,93 metros y 166 kilos, es posiblemente el mejor especialista de Nueva York para frenar la carrera. La defensa contra la carrera de los Jets ocupa el puesto 30 en la NFL y está permitiendo 137,4 yardas terrestres por partido.

El también liniero defensivo David Onyemata fue reclasificado el sábado por el equipo como baja para el partido. Contratado en la temporada baja, Inyemata ha estado fuera desde que se lesionó el abdomen en la Semana 2 contra Green Bay. El equipo abrió su ventana de prácticas la semana pasada y participó plenamente esta semana, pero aún no estaba listo para volver a jugar.

—

FUENTE: AP