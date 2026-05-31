Jesús Sánchez de los Azulejos sufre contusión en la muñeca por una pelota lanzada desde gradas

El jardinero derecho de los Azulejos de Toronto, Jesús Sánchez (derecha), se mira la mano después de que arrojaran algo desde las gradas durante un partido de béisbol contra los Orioles de Baltimore, el domingo 31 de mayo de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Gail Burton) AP

El responsable no fue un aficionado malintencionado. Más bien, la pelota la arrojó un niño que solo quería jugar a lanzarse la pelota.

El percance ocurrió en la sexta entrada de la victoria de Baltimore por 9-5. Durante una interrupción del juego, Sánchez miró hacia los aficionados en las gradas del jardín derecho. Poco después, la pelota salió disparada desde las tribunas y le golpeó la muñeca.

“No estaba tratando de jugar a lanzarnos la pelota ahí mismo. Solo los miré, y ellos pensaron quizá que yo quería que me lanzaran la pelota. Fue un malentendido total”, comentó Sánchez a través de un intérprete.

Sánchez llevaba un vendaje en la muñeca después del partido, pero las radiografías no mostraron nada y se mostró confiado en que la lesión no lo dejará fuera de la alineación.

“Duele un poquito, pero gracias a Dios no es nada malo ni una fractura”, expresó. “Voy a estar bien”.

Un comunicado de un portavoz de los Orioles indicó que el club ha “identificado al aficionado y lo retiró del estadio mientras realizamos una investigación exhaustiva”.

El mánager de Toronto, John Schneider, negó con la cabeza, pero sonrió cuando le pidieron explicar lo sucedido.

“Sí, nunca sabes qué vas a ver en el estadio”, señaló. “Él estaba como jugando con un niño de 12 años... de manera juguetona, como casi diciendo ‘vamos a jugar a lanzarnos la pelota’. Creo que el niño se lo tomó literalmente”.

“Estoy seguro de que el niño se siente mal. Supongo que no hubo mala intención; creo que solo fue un malentendido y un mal momento”, señaló Schneider.

Desde luego, no es algo que los Orioles aprueben.

“Es algo que sé que estamos investigando. No queremos que nadie salga lastimado ni que los aficionados lancen la pelota al campo ni nada por el estilo”, afirmó el mánager de Baltimore, Craig Albernaz.

Sánchez nunca lo vio venir, pero aprenderá de la experiencia.

“Una gran sorpresa, por supuesto”, manifestó. “Nunca imaginé que eso iba a pasar, pero pasó. Solo hay que pasar la página y seguir”.

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FUENTE: AP