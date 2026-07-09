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Jesús Luzardo lanza joya de 11 ponches y Filis vencen 1-0 a Rojos en duelo de lanzadores

CINCINNATI (AP) — El venezolano Jesús Luzardo permitió dos hits en siete entradas y ponchó a 11; un sencillo de Justin Crawford en la octava entrada impulsó la única carrera del juego y los Filis de Filadelfia vencieron la noche del jueves por 1-0 a los Rojos de Cincinnati en un duelo de lanzadores.

El lanzador de los Filis de Filadelfia, Jesús Luzardo, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, en Cincinnati, el jueves 9 de julio de 2026. (Foto AP/Carolyn Kaster)
El lanzador de los Filis de Filadelfia, Jesús Luzardo, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, en Cincinnati, el jueves 9 de julio de 2026. (Foto AP/Carolyn Kaster) AP

Luzardo (8-4) — elegido para su primer Juego de Estrellas como reemplazo por lesión el martes— continuó su dominio como visitante. El zurdo tiene marca de 6-0 con efectividad de 1,38 esta temporada en 11 aperturas fuera de Filadelfia.

Luzardo ponchó a los tres bateadores en la tercera y la sexta entradas, en lo que fue su cuarta salida con ponches de dos dígitos.

El dominicano Jhoan Duran permitió un sencillo abriendo la entrada a JJ Bleday y golpeó a Spencer Steer con un splitter antes de ponchar al venezolano Eugenio Suárez y Tyler Stephenson, y de conseguir que el dominicano Noelvi Marte conectara un rodado que terminó el juego para su 23er salvamento en 24 oportunidades.

El abridor de Cincinnati, Brady Singer (3-9), fue igual de efectivo durante las primeras siete entradas, al permitir apenas tres hits y ponchar a cinco antes de que el derecho se metiera en problemas en la octava.

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FUENTE: AP

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