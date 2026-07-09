Jesús Luzardo lanza joya de 11 ponches y Filis vencen 1-0 a Rojos en duelo de lanzadores

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El lanzador de los Filis de Filadelfia, Jesús Luzardo, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, en Cincinnati, el jueves 9 de julio de 2026. (Foto AP/Carolyn Kaster) AP

Luzardo (8-4) — elegido para su primer Juego de Estrellas como reemplazo por lesión el martes— continuó su dominio como visitante. El zurdo tiene marca de 6-0 con efectividad de 1,38 esta temporada en 11 aperturas fuera de Filadelfia.

Luzardo ponchó a los tres bateadores en la tercera y la sexta entradas, en lo que fue su cuarta salida con ponches de dos dígitos.

El dominicano Jhoan Duran permitió un sencillo abriendo la entrada a JJ Bleday y golpeó a Spencer Steer con un splitter antes de ponchar al venezolano Eugenio Suárez y Tyler Stephenson, y de conseguir que el dominicano Noelvi Marte conectara un rodado que terminó el juego para su 23er salvamento en 24 oportunidades.

El abridor de Cincinnati, Brady Singer (3-9), fue igual de efectivo durante las primeras siete entradas, al permitir apenas tres hits y ponchar a cinco antes de que el derecho se metiera en problemas en la octava.

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FUENTE: AP