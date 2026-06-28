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Jensen amplía su racha de hits y los Reales evitan la barrida al vencer 5-4 a Medias Blancas

CHICAGO (AP) — Carter Jensen amplió el domingo a 19 juegos su racha de hits como novato, récord de la franquicia, y cinco relevistas de los Reales de Kansas City vencieron por 5-4 y mantuvieron sin anotaciones a los Medias Blancas de Chicago White durante cinco innings para cortar una racha de cuatro derrotas.

Carter Jensen, de los Reales de Kansas City, conecta un sencillo de una carrera durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago, en Chicago, el domingo 28 de junio de 2026. (Foto AP/Nam Y. Huh)
Carter Jensen, de los Reales de Kansas City, conecta un sencillo de una carrera durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago, en Chicago, el domingo 28 de junio de 2026. (Foto AP/Nam Y. Huh) AP

Jensen se fue de 5-3 con dos carreras impulsadas para extender la racha activa más larga en las Grandes Ligas, ahora la más prolongada de un novato de la Liga Americana desde 2014.

Los Reales (35-50) fueron superados 24-2 en los dos primeros juegos de la serie, pero evitaron su séptima barrida de la temporada.

El cubano Miguel Vargas conectó un jonrón y un doble por los White Sox (43-39), que cayeron a 17-10 en juegos decididos por una carrera.

Después de que el abridor venezolano Luinder Avila permitió cuatro carreras en cuatro entradas, los relevistas de los Reales Steven Cruz (2-2), Beck Way, Lucas Erceg, Matt Strahm y Alex Lange se combinaron para permitir apenas dos corredores en base en los últimos cinco innings, con Lange lanzando un noveno perfecto para su séptimo salvamento.

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FUENTE: AP

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