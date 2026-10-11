Jefferson, Jones y Murray aportan para que los invictos Vikings venzan 23-13 a Saints

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El receptor abierto de los Vikings de Minnesota, Justin Jefferson (18), atrapa un pase de touchdown ante el safety de los Saints de Nueva Orleans, Jonas Sanker (7), y el esquinero Quincy Riley durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Nueva Orleans, el domingo 11 de octubre de 2026. (Foto AP/Matthew Hinton) AP

Will Reichard convirtió sus tres intentos de gol de campo desde 40 o más yardas para los Vikings (5-0), incluido uno de 55 yardas para poner a Minnesota arriba por 10 en el cuarto periodo y prácticamente condenar a los Saints (1-4) a una tercera derrota consecutiva — todas en el Superdome.

Jones terminó con 113 yardas por tierra en 25 acarreos. Jefferson, quien se perdió la Semana 4 por una lesión en el tobillo, atrapó seis pases para 79 yardas de Kyler Murray, quien lanzó para 229 yardas y un TD sin pérdidas de balón y corrió para 51 yardas.

Los Vikings, que llegaron permitiendo el mínimo de la NFL con 12,8 puntos por partido, cedieron solo un touchdown ofensivo y limitaron a Nueva Orleans a 142 yardas.

El safety Jonas Sanker devolvió un balón suelto 87 yardas para el otro TD de los Saints.

Ambos equipos estuvieron afectados por pérdidas de balón.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP