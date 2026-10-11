americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jefferson, Jones y Murray aportan para que los invictos Vikings venzan 23-13 a Saints

NUEVA ORLEANS (AP) — Justin Jefferson destacó el domingo en su regreso a la alineación de Minnesota con una recepción de touchdown en salto, Aaron Jones compensó un balón suelto temprano con un touchdown decisivo en el cuarto periodo y los Vikings se mantuvieron invictos con una victoria de 23-13 sobre los Saints de Nueva Orleans, que atraviesan un mal momento.

El receptor abierto de los Vikings de Minnesota, Justin Jefferson (18), atrapa un pase de touchdown ante el safety de los Saints de Nueva Orleans, Jonas Sanker (7), y el esquinero Quincy Riley durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Nueva Orleans, el domingo 11 de octubre de 2026. (Foto AP/Matthew Hinton)
El receptor abierto de los Vikings de Minnesota, Justin Jefferson (18), atrapa un pase de touchdown ante el safety de los Saints de Nueva Orleans, Jonas Sanker (7), y el esquinero Quincy Riley durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Nueva Orleans, el domingo 11 de octubre de 2026. (Foto AP/Matthew Hinton) AP

Will Reichard convirtió sus tres intentos de gol de campo desde 40 o más yardas para los Vikings (5-0), incluido uno de 55 yardas para poner a Minnesota arriba por 10 en el cuarto periodo y prácticamente condenar a los Saints (1-4) a una tercera derrota consecutiva — todas en el Superdome.

Jones terminó con 113 yardas por tierra en 25 acarreos. Jefferson, quien se perdió la Semana 4 por una lesión en el tobillo, atrapó seis pases para 79 yardas de Kyler Murray, quien lanzó para 229 yardas y un TD sin pérdidas de balón y corrió para 51 yardas.

Los Vikings, que llegaron permitiendo el mínimo de la NFL con 12,8 puntos por partido, cedieron solo un touchdown ofensivo y limitaron a Nueva Orleans a 142 yardas.

El safety Jonas Sanker devolvió un balón suelto 87 yardas para el otro TD de los Saints.

Ambos equipos estuvieron afectados por pérdidas de balón.

___

Deja tu comentario

Destacados del día

¡NUEVO GOLPE A LOS I-220A! Gobierno de Trump vuelve a pedir que cierren demanda de 992 cubanos en Miami

¡NUEVO GOLPE A LOS I-220A! Gobierno de Trump vuelve a pedir que cierren demanda de 992 cubanos en Miami

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026 en la sede de la ONU. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

🚨🇺🇸🇺🇦 ¡TRUMP PIDE UN NUEVO PRESIDENTE PARA UCRANIA! DURO ENFRENTAMIENTO CON ZELENSKI TRAS ACUERDO CON PUTIN

¡ESCÁNDALO EN CUBA! Modernizan con PANELES SOLARES la isla privada de Fidel Castro en plena crisis eléctrica

¡ESCÁNDALO EN CUBA! Modernizan con PANELES SOLARES la isla privada de Fidel Castro en plena crisis eléctrica

NUEVA AVERÍA EN LA GUITERAS: la mayor termoeléctrica de Cuba vuelve a salir del SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

NUEVA AVERÍA EN LA GUITERAS: la mayor termoeléctrica de Cuba vuelve a salir del SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

¡FOTOS INÉDITAS! Exmayor del MININT aparece comiendo carne y tomando vino con hijo de Fidel Castro

¡FOTOS INÉDITAS! Exmayor del MININT aparece comiendo carne y tomando vino con hijo de Fidel Castro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter