Jefe de la OMS llega a Congo para apoyar la respuesta a brote de ébola, que roza los 4.000 casos

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó a Kinshasa, la capital del país, a última hora del martes y tiene previsto reunirse con socios y con el presidente, Félix Tshisekedi, dijo a The Associated Press la oficina local de la agencia. Es su segunda visita a República Democrática del Congo que se declaró el brote a mediados de mayo.

El brote de ébola cuenta con 3.874 casos, incluidos 1.751 decesos, hasta el lunes, según los datos más recientes publicados durante la noche por el Ministerio de Salud congoleño.

Este brote ha eclipsado a todos los demás episodios de la enfermedad en la historia en cuanto a velocidad de transmisión y es el segundo más grande registrado nunca, solo por detrás del de África Occidental de 2014-2016, que contabilizó más de 28.000 casos, con más de 11.000 fallecimientos.

Para el virus de Bundibugyo, el causante de este brote, no hay tratamiento ni vacuna aprobados, y las autoridades locales creen que la enfermedad habría estado propagándose en una zona remota del este del país mucho antes de que se declarara el 15 de mayo.

La mayoría de los nuevos casos que se registran están fuera del grupo de contactos bajo vigilancia por su exposición a pacientes, lo que muestra que sigue propagándose más rápido que la respuesta, que se ha ido ampliando.

En la provincia de Ituri, el epicentro del brote y donde se concentran casi el 90% de los casos, muchas localidades siguen sin ser accesibles por motivos de seguridad en medio de un conflicto con rebeldes. Muchos trabajadores de la salud se han declarado en huelga para protestar por la falta de pago, aunque algunos contaron que recibieron su salario en los últimos días.

El director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, el doctor Jean Kaseya, dijo el martes durante una visita a Bunia, la capital de Ituri, que el rastreo de contactos no está funcionando, ya que al menos el 60 o 70% de los nuevos casos provienen de fuera de ese listado.

“Tenemos que ser innovadores en la manera de abordar la lista de contactos”, afirmó Kaseya.

La detección tardía de casos sigue siendo un desafío y ha sido un factor clave que contribuye a la tasa de letalidad del 45%, según las autoridades. Los 77 nuevos casos reportados en las últimas 24 horas incluyeron 44 decesos, de acuerdo con la actualización del ministerio.

Al menos 717 pacientes están en aislamiento, mientras que otros 749 se han recuperado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP