americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jefe de Ferrari recibe atención médica y se perderá la clasificación en Mónaco

MÓNACO (AP) — El director de Ferrari, Fred Vasseur, está “bajo observación en un centro médico local” y no estará en el circuito el sábado para la sesión de clasificación del Gran Premio de Mónaco.

ARCHIVO . Foto del 3 de octubre del 2025, el jefe de Ferrari Fred Vasseur supervisando las operaciones del equipo durante la primera práctica antes del Gran Premio de Singapur. (AP Foto/Vincent Thian, Archivo)
ARCHIVO . Foto del 3 de octubre del 2025, el jefe de Ferrari Fred Vasseur supervisando las operaciones del equipo durante la primera práctica antes del Gran Premio de Singapur. (AP Foto/Vincent Thian, Archivo) AP

El equipo italiano no dio detalles sobre el estado de salud del directivo francés de 58 años.

“Fred Vasseur no estará presente hoy en el circuito. Tras algunos chequeos médicos, Fred permanecerá bajo observación en un centro médico local”, señaló Ferrari. “No se proporcionará más información médica. Le deseamos a Fred una pronta recuperación y esperamos verlo de vuelta en el circuito pronto”.

Vasseur dirige el equipo de Fórmula 1 de Ferrari desde 2023 y el año pasado recibió una ampliación de contrato por varios años.

Ferrari es un firme aspirante a lo que sería su primera victoria del año en Mónaco, después de que los pilotos Charles Leclerc y Lewis Hamilton lideraran las sesiones de práctica del viernes.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Raúl Castro reaparece junto a su nieto El Cangrejo tras ser acusado por EE.UU.

Raúl Castro reaparece junto a su nieto "El Cangrejo" tras ser acusado por EE.UU.

Díaz-Canel invita a emigrados cubanos a invertir y administrar hoteles tras la salida de cadenas extranjeras

Díaz-Canel invita a emigrados cubanos a invertir y administrar hoteles tras la salida de cadenas extranjeras

MIAMI LLENO DE CASTRISTAS: Suegra de Alejandro Castro Espín vive en Miami y viaja frecuentemente a Cuba

MIAMI LLENO DE CASTRISTAS: Suegra de Alejandro Castro Espín vive en Miami y viaja frecuentemente a Cuba

Se filtran imágenes de reuniones entre candidato republicano de EEUU y El Cangrejo en La Habana

Se filtran imágenes de reuniones entre candidato republicano de EEUU y "El Cangrejo" en La Habana

La cúpula del MININT se concentra en el Karl Marx en medio de la crisis entre Cuba y Estados Unidos

La cúpula del MININT se concentra en el Karl Marx en medio de la crisis entre Cuba y Estados Unidos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter