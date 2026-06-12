Jefe del fútbol palestino dice que no le dieron visa de EEUU para ir al Mundial

ARCHIVO - Jibril Rajoub, presidente de la Asociación de Fútbol de Palestina, habla durante el 65to Congres de FIFA, en Zurich, Suiza, el viernes 29 de mayo de 2015. (Patrick B. Kraemer/Keystone via AP, Archivo) AP

Jibril Rajoub acudió el jueves al partido inaugural entre México y Sudáfrica. Pero figura entre varias personas acreditadas para asistir al Mundial a quienes se les han negado visas o que aún no las han recibido de Estados Unidos.

“No creo que sea justo usar o abusar y negar el derecho de todos los futbolistas de todo el mundo a asistir”, manifestó Rajoub, veterano dirigente político palestino, en una entrevista con The Associated Press.

La selección palestina no se clasificó al Mundial, pero la FIFA suele invitar a los presidentes de asociaciones de fútbol de todo el mundo al evento cada cuatro años, que presenta como una celebración de la unidad global.

“Todos serán bienvenidos en Canadá, México y Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA el próximo año. Estamos trabajando exactamente para eso”, dijo el año pasado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Sin embargo, Estados Unidos ha rechazado la entrada de delegados de una serie de países, incluido un árbitro de Somalia y un fotógrafo que viajaba con el equipo de Irak.

Infantino comentó esta semana que la FIFA había estado intentando resolver los problemas de visas, pero que no podía imponerse al gobierno de Estados Unidos.

“Tenemos que respetar que no somos los reyes del mundo que pueden mandar sobre gobiernos y fuerzas policiales”, les dijo Infantino a los reporteros el miércoles.

El Departamento de Estado de Estados Unidos no tuvo comentarios inmediatos sobre la visa de Rajoub, pero el año pasado implementó nuevas restricciones para los titulares de pasaportes palestinos, incluidas las aplicables a cualquiera que hubiera trabajado para la Autoridad Palestina.

En septiembre pasado revocó una visa que permitía al presidente palestino Mahmud Abbas viajar a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Rajoub y otros dirigentes del fútbol palestino han sostenido durante mucho tiempo que Israel viola los estatutos al permitir que equipos de asentamientos en la Cisjordania ocupada jueguen en la liga nacional de Israel. Han presionado a la FIFA para que sancione a Israel y también han denunciado las restricciones al movimiento de los jugadores palestinos y cómo la guerra en la Franja de Gaza ha dañado o destruido el 80% de las instalaciones deportivas y ha matado al menos a 565 jugadores allí, según la asociación.

El mes pasado, Rajoub se negó a estrechar la mano del presidente de la federación de fútbol de Israel a petición de Infantino, porque dijo que el gesto no sanaría las heridas, sino que encubriría las acciones de Israel.

Rajoub señaló que, cuando Rusia organizó el Mundial de 2018, no aplicó restricciones de visas comparables para las personas que fueron invitadas al torneo.

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Matthew Lee aportó información desde Washington.

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Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP