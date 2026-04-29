Jefa de la UE: Europa debe mejorar uso de energía limpia para protegerse de crisis como la de Irán

La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen en conferencia de prensa tras una cumbre de la UE en Nicosia, Chipre, el 24 de abril del 2026. (AP foto/Petros Karadjias) AP

La guerra entre Estados Unidos e Israel, combinada con represalias de Irán como estrangular el estrecho de Ormuz, le está costando a la UE casi 500 millones de euros (600 millones de dólares) al día, elevando los precios en los surtidores y los temores de una escasez de combustible para aviones en cuestión de semanas.

Von der Leyen manifestó que el mayor bloque comercial del mundo debe extraer lecciones de la crisis de combustibles de 2022 —cuando Rusia utilizó su poder energético contra países europeos para socavar su apoyo a Ucrania— para evitar seguir perjudicando sus economías.

Más de 350.000 millones de euros “se gastaron en medidas no focalizadas y esto tuvo un enorme impacto en las finanzas de los Estados miembros”, les dijo a los legisladores de la UE en Estrasburgo, Francia. “Así que no cometamos el mismo error otra vez y centremos nuestro apoyo donde más importa”.

Así como Europa rompió su dependencia energética de Rusia, el bloque debe ahora poner fin a su dependencia de suministros procedentes del exterior, aprovechando mejor fuentes renovables como la eólica y la solar, así como la energía nuclear, señaló von der Leyen.

Desde que comenzó la guerra en 2022, las importaciones de gas ruso a las 27 naciones han caído del 45% al 12% el año pasado. Las importaciones de carbón fueron prohibidas por sanciones, y las importaciones de petróleo se redujeron del 27% en 2022 al 2%, y solo Hungría y Eslovaquia continúan comprando a Rusia.

Von der Leyen indicó que el impacto de la guerra con Irán “podría resonar durante meses o incluso años” y que el camino hacia la independencia energética pasa por un “suministro de energía propio, asequible y limpia, desde las renovables hasta la nuclear”.

Instó a los países de la UE a utilizar más electricidad generada por fuentes renovables y nucleares para impulsar el transporte y los aviones, calentar los hogares y reducir la dependencia de los combustibles fósiles en la industria.

La electricidad representa menos de una cuarta parte del consumo energético del bloque.

El comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, advirtió la semana pasada que la guerra con Irán no solo ha producido “un pequeño aumento de precios a corto plazo. Esta es una crisis que probablemente sea tan grave como las crisis de 1973 y 2022 combinadas”.

Sostuvo que Europa se encuentra a la defensiva y tiene poco control sobre los acontecimientos.

“Incluso en el mejor de los casos, sigue siendo malo”, expresó Jørgensen. “Que entremos o no en una crisis de seguridad del suministro es principalmente resultado de lo que ocurra en Oriente Medio. Lo que podemos hacer es intentar prevenir y limitar” el daño.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP