JD y Usha Vance dan la bienvenida a un niño, el 1ro de un vicepresidente de EEUU en 150 años

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ARCHIVO - La segunda dama, Usha Vance, llega a un evento del Mes de la Historia de la Mujer en el Salón Este de la Casa Blanca, el 12 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo) AP

Nacido ese mismo día, Alec Neel Vance se suma a sus hermanos mayores Ewan, de 9 años; Vivek, de 6, y Mirabel, de 4.

Vance anunció el nacimiento en redes sociales mediante un comunicado firmado por él y su esposa.

“Nos entusiasma anunciar que nuestro bebé, Alec Neel Vance, nació esta mañana. Usha y el bebé están felices y saludables, y nuestros hijos están encantados de conocer a su hermanito”, indicaron en el texto.

Agradecieron a los médicos y al personal del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, así como al equipo médico de la Casa Blanca.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP