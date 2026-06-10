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Jazz Chisholm Jr. impulsa 3 carreras y Yankees barren a Guardianes con triunfo 8-4

CLEVELAND (AP) — Jazz Chisholm Jr. impulsó tres carreras, Carlos Rodón se repuso tras permitir un jonrón al iniciar el juego para lanzar seis sólidas entradas y los Yankees de Nueva York completaron una barrida de tres juegos al vencer el miércoles 8-4 a los Guardianes de Cleveland.

Jazz Chisholm Jr. de los Yankees de Nueva York es felicitado en el dugout por sus compañeros tras anotar en un error del segunda base de los Guardianes de Cleveland Travis Bazzana en el encuentro del miércoles 10 de junio del 2026. (AP Foto/David Dermer)
Jazz Chisholm Jr. de los Yankees de Nueva York es felicitado en el dugout por sus compañeros tras anotar en un error del segunda base de los Guardianes de Cleveland Travis Bazzana en el encuentro del miércoles 10 de junio del 2026. (AP Foto/David Dermer) AP

El panameño José Caballero remolcó dos carreras y los Yankees pusieron fin a la racha de 31 series consecutivas la racha de Cleveland sin ser barrido, la racha vigente más larga en la Liga Americana. Los Guardianes no habían sido barridos desde que perdieron tres juegos ante Texas en agosto de 2025.

Chisholm, quien conectó un jonrón en la octava entrada de la victoria del martes después de que algunos aficionados de Cleveland lo provocaran con cánticos de “¡sobrevalorado!”, conectó un triple de dos carreras en la primera entrada ante el novato Parker Messick (6-3).

Nueva York mejoró a 11-4 desde el 24 de mayo y barrió a los Guardians en Progressive Field por primera vez desde 2007.

Cleveland ha perdido seis de siete.

Rodón (2-2) permitió un jonrón al dominicano Ángel Martínez en su segundo lanzamiento antes de asentarse. El zurdo tuvo cuatro hits mientras y con marca 11-5 en su carrera contra Cleveland. Fue apenas su sexta apertura desde que se sometió a una cirugía de codo en la temporada baja.

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