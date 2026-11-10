Jayson Tatum supera a su excompañero de Boston Brown y Celtics vencen a 76ers

Jayson Tatum, de los Celtics de Boston, realiza una clavada delante de Joel Embiid, de los 76ers de Filadelfia, el martes 10 de noviembre de 2026 (AP Foto/Matt Slocum) AP

Brown se metió pronto en problemas de faltas y anotó apenas 13 puntos en su primer partido contra Boston desde que el Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA en 2024 fue traspasado durante el verano a los Sixers. Su duelo cara a cara con Tatum fue uno de los enfrentamientos más esperados del inicio de temporada.

Ninguno de los dos jugadores quiso hablar mucho sobre su gélida relación.

Tatum intentó saludar a Brown antes del salto inicial con un toque en el hombro y un golpe en el pecho que su excompañero ignoró. Tatum estrechó la mano y se dio un gran abrazo con LeBron James.

Brown cometió dos faltas rápidas en el primer cuarto y le señalaron la cuarta al inicio de la segunda mitad.

George, canjeado por Brown después de dos temporadas con los 76ers, disfrutó el regreso a casa. Pareció hacer un gesto obsceno con un movimiento propio de un jugador de bolos cerca del banquillo visitante después de encestar su cuarto triple del partido para poner el marcador 100-82, una ventaja que encaminó a los Celtics a su novena victoria en 10 partidos.

Los Sixers sobrevivieron a un susto al final de la segunda mitad cuando Joel Embiid cayó de forma aparatosa y se desplomó en la cancha tras fallar una bandeja. El pívot, frecuentemente lesionado, se encogió en el suelo mientras VJ Edgecombe clavaba una volcada sobre él.

Embiid corrió con cautela de vuelta por la cancha y se inclinó hacia delante cuando sonó la bocina del descanso, con los Celtics arriba por 62-51.

La salud de Embiid ha sido un problema a lo largo de su carrera, y los Sixers han optado por no hacerlo jugar en noches consecutivas. Dos veces campeón anotador de la NBA, Embiid se ha mostrado menos certero al disparar esta temporada, y no hubo un partido peor que el del viernes pasado en Cleveland, cuando falló sus nueve tiros de campo y anotó apenas dos puntos.

Había fallado 27 de 30 (y 20 consecutivos) triples al llegar al partido. Embiid falló dos intentos de triple en la primera mitad, pero abrió la segunda con su primer enceste de tres unidades desde el segundo juego de la temporada.

Tyrese Maxey lideró a los Sixers con 24 puntos.

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FUENTE: AP