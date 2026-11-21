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ARCHIVO - Foto del 4 de enero del 2026, el linebacker de los Titans de Tennessee Jaylen Harrell en el encuentro ante los Jaguars de Jacksonville. (AP Foto/Phelan M. Ebenhack, Archivo) AP

Harrell, de 24 años, no ha jugado con los Titans esta temporada. Se lesionó el ligamento cruzado anterior durante la pretemporada y fue colocado en la lista de reservas, que puso fin a su temporada.

Harrell estaba en su ciudad natal de Tampa cuando ocurrió el accidente. Los Titans señalaron en un comunicado el sábado que continúa recibiendo atención en el hospital y que han estado en comunicación constante con su familia.

Pidieron privacidad para Harrell y su familia y afirmaron que “proporcionarán una actualización cuando sea apropiado”.

El padre de Harrell, James, también jugó ocho temporadas en la NFL.

Tennessee seleccionó a Harrell en la séptima ronda del draft de 2024 procedente de Michigan. Terminó su temporada de novato con 13 tacleadas combinadas y tuvo 25 la temporada pasada. Registró 4 1/2 capturas y un balón suelto forzado en 2025.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP