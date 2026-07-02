Jaylen Brown aún asimila cómo pasó a ser un Celtic tras canje con 76ers

Brown — el MVP de las Finales de la NBA de 2024, cinco veces All-Star y el cuarto máximo anotador de la liga la temporada pasada — será traspasado por los Celtics a los Sixers, dijo el miércoles una persona con conocimiento de los términos del acuerdo.

Boston recibirá a Paul George, junto con una gran cantidad de activos del draft que podrían convertirse en dos selecciones de primera ronda y dos de segunda ronda, indicó la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el traspaso aún no cuenta con las aprobaciones requeridas por la liga.

“Todavía estoy procesando cómo se dio todo esto. Estoy emocionado y decepcionado al mismo tiempo. Me gané el respeto de esta ciudad. Nunca pedí atajos ni un trato especial. Simplemente me presenté todos los días, bajé la cabeza y acepté cada desafío", señaló Brown el jueves en redes sociales.

"Las relaciones que construí aquí, las batallas que libramos juntos, el campeonato que trajimos a esta ciudad y la conexión que compartí con los aficionados, me lo llevaré conmigo”.

Jayson Tatum se perdió la mayor parte de la temporada pasada mientras se recuperaba de una rotura del tendón de Aquiles que ocurrió durante los playoffs de 2025, lo que significó que Brown tuvo que cargar con aún más responsabilidad para Boston — y terminó con los mejores promedios de su carrera: 28,7 puntos, 6,9 rebotes y 5,1 asistencias por partido.

Parecía, sin embargo, que Brown se ha sentido poco valorado, especialmente después de que se supo que Boston lo había incluido en conversaciones de traspaso con Milwaukee cuando Giannis Antetokounmpo estaba en el mercado.

“Decir adiós no es fácil cuando has puesto el corazón en algo”, escribió Brown.

Los Sixers tienen otra estrella para emparejar con Joel Embiid, dos veces campeón anotador de la NBA — y con los verdaderos pilares de la franquicia, el base All-Star Tyrese Maxey y el destacado de segundo año VJ Edgecombe — después de que el nuevo presidente de operaciones de baloncesto del equipo, Mike Gansey, concretara un movimiento enorme en su primer mes en el cargo.

“Estoy entusiasmado por lo que viene y agradecido por la oportunidad de unirme a Filadelfia. Cada ciudad tiene su propia identidad, su propia pasión y sus propias expectativas. Respeto eso, y espero ganarme ese respeto de la única manera que sé, con trabajo. Vamos a por ello!”, señaló.

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El periodista de baloncesto de AP Tim Reynolds en Miami contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP