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Jaylen Brown anota 30 puntos, un récord de la temporada, y 76ers vencen 112-106 a Pistons

DETROIT (AP) — Jaylen Brown anotó 30 puntos, su número máximo en lo que va de la temporada, y realizó un bloqueo clave en el último minuto, para que los 76ers de Filadelfia resistieran y derrotaran el miércoles 112-106 a los Pistons de Detroit.

LeBron James, de los 76ers de Filadelfia, da indicaciones en el partido del miércoles 4 de noviembre de 2026 ante los Pistons de Detroit (AP Foto/Paul Sancya)
LeBron James, de los 76ers de Filadelfia, da indicaciones en el partido del miércoles 4 de noviembre de 2026 ante los Pistons de Detroit (AP Foto/Paul Sancya) AP

Joel Embiid sumó 26 puntos y 15 rebotes, mientras que LeBron James aportó 13 unidades, 10 tableros y ocho asistencias por los Sixers, líderes de la Conferencia Este, que mejoraron a 8-1. Su única derrota fue en casa ante Detroit.

Filadelfia ganó pese a una mala noche de Tyrese Maxey, limitado a su cifra mínima de la temporada con 19 puntos tras encestar 5 de 16 tiros. Maxey había conseguido al menos 26 puntos en todos los demás partidos de esta campaña, y su promedio de 29 puntos era superado únicamente por Luka Doncic y Stephen Curry en la NBA.

Cade Cunningham registró 26 puntos, 11 asistencias y siete rebotes, en tanto que Duncan Robinson anotó 27 por los Pistons, que lideran la División Central con marca de 6-2.

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FUENTE: AP

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