Jayden Daniels se olvida del año pasado y se concentra en la temporada 2026 de los Commanders

Jayden Daniels, quarterback de los Commanders de Washington, trabaja durante un entrenamiento del equipo de la NFL, el martes 9 de junio de 2026, en Ashburn, Virginia. (AP Foto/Nick Wass) AP

“Ya terminé de hablar del año pasado. El año pasado fue el año pasado”, manifestó el quarterback de 25 años en el minicampamento esta semana. “Pasando a esta temporada, y lo que haya pasado el año pasado, pasó el año pasado. No puedo hacer nada con eso, salvo seguir mejorando”.

Washington llegó al juego de campeonato de la Conferencia Nacional (NFC) hace dos temporadas, cuando Daniels era novato, pero en 2025 tropezó hasta un 5-12. Los Commanders eran una elección popular para retroceder antes de que comenzara la temporada, y aunque las lesiones desempeñaron un papel importante, al final los escépticos acertaron cuando Washington encadenó una racha de ocho derrotas a mitad de campaña. La gran pregunta este año es si Daniels puede mantenerse sano después de disputar apenas siete partidos la temporada pasada, pero recuperarse implica más que solo eso.

En general, los números de Daniels bajaron en 2025 cuando sí jugó: índice de pasador (de 100,1 a 88,1), porcentaje de pases completos (de 69,0% a 60,6), yardas por intento de pase (de 7,4 a 6,7) y yardas por intento de carrera (de 6,02 a 4,79). Washington tuvo marca de 2-5 en los partidos que jugó Daniels, después de un 12-5 en la temporada regular anterior.

Los aficionados de los Commanders ya vieron a un mariscal de campo prometedor —Robert Griffin III— tener una temporada de novato sensacional en 2012 y luego no volver a alcanzar esas alturas. No quieren que se repita la historia con Daniels.

Después de la temporada pasada, los Commanders renovaron el staff técnico del entrenador Dan Quinn. David Blough reemplazó a Kliff Kingsbury como coordinador ofensivo. D.J. Williams, hijo del quarterback de Washington Doug Williams, campeón del Super Bowl, es ahora el entrenador de mariscales de campo.

“Cuando D.J. llegó aquí fue la primera vez que lo conocí. Obviamente había oído de él por Doug”, comentó Daniels. “Ha sido genial. Me ha estado exigiendo. Hemos estado conversando, no solo de fútbol americano, sino de la vida”.

Daniels y los Commanders tienen que ajustarse a una nueva ofensiva bajo Blough. Por supuesto, Daniels se adaptó rápido cuando era novato y recién llegaba a la NFL, así que la esperanza es que también asimile las cosas con rapidez esta pretemporada mientras se instala el sistema.

“(La ofensiva), diría yo, digamos que está en un 80%. Pero conocerla y luego hacer que las jugadas cobren vida, eso es distinto”, señaló Quinn. “Lo que él trabaja, y se nota muy rápido, es su capacidad de procesar. Así que para él, las repeticiones de hacerlo una y otra vez son útiles”.

El minicampamento fue solo una pequeña parte de la preparación de Washington para la temporada. Los Commanders abren el 13 de septiembre en Filadelfia.

“En este día de instalación, tienes un cierto conjunto de jugadas. Luego hacemos otro al día siguiente y otro más. Así que no tienes continuidad — ‘quiero ejecutar ese concepto 15 veces’”, explicó Quinn. “Eso ocurrirá en el campamento. ... Y luego, cuando volvamos al campamento, ese proceso de instalación ya no es nuevo”.

Ahora mismo la ofensiva es un trabajo en progreso, pero al menos el enfoque está en la próxima temporada y no en la anterior.

“Sé que todavía nos falta mucho. Apenas construimos la base”, dijo Daniels. “Solo aprender la nueva ofensiva, la terminología. Por qué atacamos esta jugada. Qué queremos hacer en esta jugada. Cosas así”.

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FUENTE: AP