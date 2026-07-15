Jaxon Smith-Njigba, elegido mejor receptor abierto de la NFL por panel de AP

FILE - En foto del 25 de enero del 2026, el receptor de los Seahawks de Seattle Jaxon Smith-Njigba corre con el balón en el juego de Campeonato de la NFC. (AP Foto/Ben VanHouten, Archivo) AP

No sorprende que The Associated Press lo eligiera como el mejor receptor abierto de la NFL en una encuesta de pretemporada.

Smith-Njigba recibió cuatro votos de primer lugar, tres de tercero y uno de cuarto de un panel de ocho periodistas de fútbol americano profesional de la AP, quienes clasificaron a los cinco mejores receptores de cara a la temporada 2026. Los votos de primer lugar valían 10 puntos. Los votos del segundo al quinto lugar valían 5, 3, 2 y 1 puntos.

Ja’Marr Chase obtuvo dos votos de primer lugar, y Justin Jefferson y Puka Nacua recibieron uno cada uno.

El jugador de 24 años estableció un récord del equipo en yardas por recepción (1.793) y recepciones (119) la temporada pasada. Recibió una extensión de cuatro años por 168,6 millones de dólares, con un promedio de 42,15 millones anuales e incluye más de 120 millones de dólares garantizados.

Smith-Njigba, una selección unánime All-Pro, tuvo nueve partidos de 100 yardas por recepción durante la temporada regular y fue clave para que Seattle ganara su segundo Super Bowl en la historia de la franquicia.

Chase, una selección unánime All-Pro en 2024, empató con Justin Jefferson en el primer lugar de la votación el año pasado en esta encuesta.

Tuvo 125 recepciones, 1.412 yardas por recepción y ocho touchdowns la temporada pasada, después de conseguir la triple corona de recepciones en 2024.

Chase obtuvo dos votos de primer lugar, tres de segundo, dos de tercero y quedó fuera de una boleta.

3. Puka Nacua, Rams de Los Ángeles

Nacua fue una selección unánime All-Pro después de liderar la NFL con 129 recepciones para 1.715 yardas y 10 TD.

Nacua ha promediado 104 recepciones, 1.397 yardas por recepción y seis TD en sus tres temporadas en la NFL, dándole a Matthew Stafford un objetivo principal y a los Rams un ataque aéreo de élite.

Obtuvo un voto de primer lugar, tres de segundo y apareció en siete boletas.

4. Justin Jefferson, Vikings de Minnesota

En una temporada a la baja, Jefferson tuvo 84 recepciones para 1.048 yardas y dos TD mientras atrapaba pases de tres mariscales de campo distintos de los Vikings.

El dos veces All-Pro ha promediado 97 recepciones, 1.413 yardas y siete TD en sus seis temporadas en la NFL.

Jefferson aun así recibió un voto de primer lugar, dos de segundo y apareció en siete boletas.

5. Amon-Ra St. Brown, Lions de Detroit

St. Brown fue All-Pro del segundo equipo después de obtener honores del primer equipo las dos temporadas anteriores.

Tuvo 117 recepciones, 1.401 yardas por recepción y 11 TD la temporada pasada con los Lions. St. Brown suma cuatro temporadas consecutivas con más de 100 recepciones y más de 1.100 yardas por recepción.

Apareció en siete de las ocho boletas.

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FUENTE: AP