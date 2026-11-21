Jason Sanders de los Jets de Nueva York patea un gol de campo en el encuentro ante los Bills de Buffalo el domingo 15 de noviembre del 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

El pateador de 31 años no lo pensó a pesar de que estuvo fuera toda la temporada pasada. Tampoco cuando lo cortaron tres veces en la pretemporada. Ni siquiera cuando las dificultades se colaron durante el campamento de entrenamiento este verano con los Jets de Nueca York.

“Todos los mejores pateadores de la NFL salen ahí con confianza”, manifestó Sanders el viernes. “Simplemente me tomó hasta la Semana 1 encontrarla”.

Y desde entonces ha pateado con esa confianza. Como en los viejos tiempos.

“Yo sabía quién era al llegar a esto, pero creo que una vez que pisé el campo en Tennessee (en la Semana 1), como que simplemente volvió; fue como: hemos estado haciendo esto, esto es lo que eres, esto es en lo que eres bueno”, comentó Sanders. “Solo tomó mucho más tiempo del que pensábamos”.

Sanders ha sido uno de los pocos puntos brillantes en la temporada 2-8 de los Jets después de firmar con Nueva York en la pretemporada. De cara al partido del domingo contra los Chargers de Los Ángeles lidera la NFL con 25 goles de campo y sus 88 puntos ocupan el segundo lugar, detrás de Spencer Shrader de Indianapolis (91) —la mayor cantidad lograda por un jugador de los Jets hasta la Semana 10 en la historia de la franquicia.

“Siempre pienso que todo pasa por una razón, y que Dios me puso en este edificio por una razón”, expresó Sanders. “Solo tienes que seguir confiando en el proceso”.

Aunque, a veces, sea difícil hacerlo.

Sanders fue uno de los pateadores más confiablemente constantes en la historia de los Dolphins de Miami después de ser seleccionado en la séptima ronda del draft procedente de New Mexico en 2018. Fue All-Pro en su tercera temporada y tiene el mayor porcentaje de acierto en goles de campo en la historia de la franquicia, con 84,6%, al convertir 187 de 221 intentos. Sus 33 goles de campo de 50 yardas o más también son un récord de los Dolphins.

Una lesión complicada le costó su última temporada en Miami

Sanders fue notablemente resistente, sin perderse un solo partido en sus primeras siete temporadas en la NFL. Pero luego llegó una lesión en la cadera durante el campamento de entrenamiento en 2025 que lo dejó fuera toda la temporada.

“En realidad fue prácticamente un cuádriceps alto, pero lo llamaron ‘cadera’ solo por lo arriba que estaba”, explicó Sanders. “Tardó más porque es un músculo muy específico para la posición. Si un corredor lo tuviera, probablemente serían dos o tres semanas, pero como yo necesito que vaya hacia atrás y luego hacia adelante, simplemente tomó mucho más tiempo”.

Sanders dijo que probablemente ya estaba lo suficientemente sano como para volver a jugar hacia la Semana 12 o 13 de la temporada pasada, pero necesitó unas semanas extra para volver a confiar en su pierna.

“Mientras estuve rehabilitándome todo el tiempo, no hubo ni un segundo en el que pensara: creo que ya terminé”, señaló. “Simplemente pensaba: voy a volver. Así fue como lo afronté. Creo que quizá si hubiera tenido esa otra mentalidad, podría no haber salido adelante”.

Pero no volvió a patear para el único equipo de la NFL que había conocido. Los Dolphins lo dejaron en libertad en marzo.

“Tuve una buena carrera en Miami y estaba agradecido”, dijo. “Fue más bien un momento de gratitud. Pensé en ese lado: si no puedo volver y jugar otra vez, sí, hay algo por lo que estar agradecido. Habría estado bien con esa realidad”.

El camino de Sanders da algunos giros más

Los Giants lo contrataron cinco días después, pero volvió a quedarse sin trabajo cuando lo dejaron en libertad el 2 de junio. Los Jets, mientras tanto, intentaban resolver su situación con los pateadores después de que Nick Folk se fuera como agente libre, y firmaron a Sanders un día después.

Tras algunos días irregulares en el campamento y la pretemporada, el veterano ganó una competencia con Cade York. Pero los Jets liberaron a Sanders después de los recortes finales del roster cuando reclamaron a Blake Grupe de waivers desde Indianapolis. Sanders volvió a firmar para el equipo de prácticas y regresó a su casa en Florida durante el breve descanso del equipo antes de prepararse para la temporada regular.

“Volví y simplemente empezó a encajar”, contó. “Incluso cuando estaba sano, en (las actividades organizadas del equipo), tenía días buenos de vez en cuando, pero me tomó toda una pretemporada recuperar la confianza, y eso es básicamente todo”.

Los Jets ascendieron a Sanders al roster activo para el partido inaugural de la temporada en Tennessee, sorprendentemente eligiéndolo a él por encima de Grupe. Anotó su primer punto extra y luego su primer gol de campo desde 33 yardas, pero falló de manera muy amplia un intento de 54 yardas. Se repuso y convirtió patadas desde 51 y 52 yardas.

Después de ser ascendido tres veces desde el equipo de prácticas, Sanders fue firmado al roster activo — y desde entonces se ha mantenido sólido.

Sanders lleva 25 de 28 en goles de campo y 13 de 14 en puntos extra.

“Ha sido muy impresionante”, afirmó el coordinador de equipos especiales Chris Banjo. “Sigo comprometido con quién es él como persona: su proceso, la manera en que lo hace, la forma en que maneja su trabajo. Esa parte, para mí, ha sido la más impresionante.

“Un tipo que no parpadea, que tiene la máxima fe y confianza en sí mismo, y eso hace que, hasta cierto punto, tú también creas en él”.

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FUENTE: AP