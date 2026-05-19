Jason Kidd deja de ser entrenador de los Mavericks, a 2 semanas de la llegada de nuevo presidente

Compartir en:









ARCHIVO - Jason Kidd, entrenador de los Mavericks de Dallas, dirige durante el partido ante los Nuggets de DEnver, el 25 de marzo de 2026 (AP Foto/David Zalubowski, archivo) AP

El equipo informó el martes que se separaba de Kidd, y describió la medida como un acuerdo mutuo. El base miembro del Salón de la Fama condujo a la franquicia a su único campeonato como jugador en 2011.

El 5 de mayo, cuando se le preguntó sobre el futuro de Kidd en su presentación, Ujiri evitó comprometerse y señaló que hablaría con el estratega mientras evaluaba todos los aspectos del equipo.

Kidd dirigió dos largas campañas de playoffs con Luka Doncic, al llegar a las Finales de la NBA en 2024, dos años después de una derrota ante Golden State en el duelo por el cetro de la Conferencia Oeste.

Los Mavericks traspasaron a Doncic a los Lakers de Los Angeles durante la temporada 2024-25 y se quedaron fuera de los playoffs esa temporada y nuevamente en 2025-26.

Kidd, de 53 años, había dicho que esperaba con interés desarrollar a Cooper Flagg, la primera selección global del draft de 2025, quien ganó el premio al Novato del Año. En cambio, esa tarea recaerá en otra persona.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP