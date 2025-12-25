americateve

Jardinero Soderstrom firma acuerdo de 86 millones y 7 años con Atléticos, según fuente de AP

El jardinero izquierdo Tyler Soderstrom y los Atléticos llegaron a un acuerdo contractual por siete años y 86 millones, según una persona con conocimiento de las negociaciones.

Tyler Soderstrom, de los Atléticos, corre tras pegar un doble productor ante los Astros de Houston, el 23 de septiembre de 2025 (AP Foto/Scott Marshall, archivo)
El acuerdo incluye una opción del club para una octava temporada, dijo el jueves la persona, quien habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no ha sido oficializado.

El acuerdo de Soderstrom, que está sujeto a un examen físico exitoso, contiene disposiciones de bonificación que podrían elevar su valor a 131 millones, dijo la fuente.

Soderstrom comenzó 145 de los 158 juegos que jugó este año —100 de esos inicios en el jardín izquierdo. Fue su primera temporada completa en las Grandes Ligas.

Había debutado en 2023, cuando jugó 45 duelos. En 2024, apareció en 61.

Bateó para .276 con 25 jonrones y 93 carreras impulsadas con 141 ponches y 55 bases por bolas esta pasada temporada.

Seleccionado en el 26to puesto por los A’s en el draft de 2020, el joven de 24 años ha asegurado un contrato a largo plazo para permanecer cerca de donde creció en Turlock, California. Estaba en camino de ser elegible para el arbitraje salarial después de la temporada 2026 y para la agencia libre después de la campaña 2029.

Los Atléticos, quienes planean mudarse a Las Vegas para 2028, suscibieron un contrato de cinco años por 60 millones de dólares con el bateador designado y jardinero Brent Rooker y un acuerdo de siete años por 65,5 millones con el jardinero Lawrence Butler en el receso anterior entre campañas.

El equipo está entrando en la segunda de tres temporadas planificadas en un estadio de Triple-A en West Sacramento.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

