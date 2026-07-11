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Jardinero de los Medias Blancas Tristan Peters, elegido reemplazo para el Juego de Estrellas

CHICAGO (AP) — Un día después de convertirse en el séptimo jugador en la historia de los Medias Blancas en completar el ciclo, el jardinero de Chicago Tristan Peters fue nombrado al equipo de estrellas de la Liga Americana como reemplazo del toletero de los Atléticos Nick Kurtz, lesionado.

Tristan Peters, de los Medias Blancas de Chicago (29), celebra con su compañero de equipo Munetaka Murakami (5) en el dugout tras conectar un jonrón de dos carreras durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Atléticos, en Chicago, el viernes 10 de julio de 2026. (Foto AP/Paul Beaty)
Tristan Peters, de los Medias Blancas de Chicago (29), celebra con su compañero de equipo Munetaka Murakami (5) en el dugout tras conectar un jonrón de dos carreras durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Atléticos, en Chicago, el viernes 10 de julio de 2026. (Foto AP/Paul Beaty) AP

Kurtz, quien estaba previsto que fuera el primera base titular de la Liga Americana en el Juego de Estrellas de la próxima semana, fue colocado el sábado en la lista de lesionados de 10 días por un esguince en el pulgar derecho. La medida es retroactiva al viernes. Kurtz no jugó en la derrota 14-1 de los Atléticos ante los Medias Blancas en Chicago.

Peters se une a sus compañeros de los Medias Blancas el cubano Miguel Vargas y Munetaka Murakami en el roster del Juego de Estrellas 2026. Murakami, un toletero novato de Japón, fue añadido el viernes apenas unas horas antes de volver a la acción contra los Atléticos, tras perderse seis semanas por una distensión en el isquiotibial derecho.

Todavía novato a los 26 años, el veloz Peters, de gran defensa, batea para .303 con seis jonrones y 35 carreras impulsadas en su primera temporada completa en las Grandes Ligas. Tiene 20 dobles y tres triples; el más reciente llegó en la séptima entrada de la paliza de Chicago sobre los Atléticos el viernes, que convirtió a Peters en el primer jugador de los Medias Blancas en completar el ciclo desde el cubano José Abreu en septiembre de 2017.

Los Medias Blancas compraron los derechos de Peters el diciembre pasado a Tampa Bay. La temporada pasada apareció en apenas cuatro juegos con los Rays sin conectar hit en 12 apariciones al plato, pero el ex Savannah Banana ha despegado en Chicago.

“Los Medias Blancas me dieron esta oportunidad y entré en esto tratando de aprovecharla al máximo y también de ser quien soy como jugador. Sé que al principio hubo muchos toques de bola y estaba tratando de averiguar quién soy a nivel de Grandes Ligas, y ellos también dan espacio para eso. Es un grupo increíblemente solidario y eso me ha ayudado a prosperar”, comentó Peters.

Originario de Winkler, Manitoba, Peters se convirtió en el segundo canadiense en registrar un ciclo. Se une al derecho de Cleveland Cade Smith y al infielder dominicano de Miami Otto López, quien tiene doble ciudadanía canadiense-dominicana, como canadienses en el roster del Juego de Estrellas 2026.

Peters manifestó que convertirse en All-Star era un sueño imposible al inicio de la temporada. Pero después de varios meses, pensó que podría convertirse en una posibilidad.

“Supongo que hacia el final de esta primera mitad, pensé: ‘OK, quizá haya una oportunidad’, pero hay muchos jugadores realmente, realmente talentosos en esta liga”, añadió.

Kurtz batea para .266 con 20 jonrones, 66 carreras impulsadas y 76 bases por bolas, la mayor cifra de la liga. El jugador de 23 años fue el novato del año de la Liga Americana la temporada pasada, cuando bateó para .290 con 36 jonrones y 86 carreras impulsadas.

Cayó en la lista de lesionados por segunda vez en su carrera, después de haber estado fuera por una distensión del flexor de la cadera izquierda en mayo de 2025.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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