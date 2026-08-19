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Japón reporta exportaciones e importaciones récord en julio

TOKIO (AP) — Las importaciones y exportaciones de Japón marcaron récords en julio, y el fuerte aumento de los costos de la energía, junto con un yen débil, ayudaron a prolongar su déficit comercial por tercer mes, mostraron datos del gobierno.

ARCHIVO - Vehículos estacionados para su exportación en el puerto de Yokohama, cerca de Tokio, el 1 de agosto de 2025. (Takuto Kaneko/Kyodo News vía AP, archivo)
ARCHIVO - Vehículos estacionados para su exportación en el puerto de Yokohama, cerca de Tokio, el 1 de agosto de 2025. (Takuto Kaneko/Kyodo News vía AP, archivo) AP

El déficit comercial de Japón totalizó 634.500 millones de yenes (4.000 millones de dólares) el mes pasado, lo que marcó el tercer mes consecutivo en números rojos, informó el Ministerio de Finanzas en un reporte preliminar publicado el jueves.

Las importaciones se dispararon 27,8% respecto del mismo mes del año anterior, hasta 12,15 billones de yenes (77.000 millones de dólares), ajustados estacionalmente.

La guerra de Estados Unidos contra Irán ha hecho que los precios del petróleo se disparen. Japón, que importa casi todo su petróleo, anteriormente dependía en gran medida de las importaciones de crudo desde Oriente Medio que salían por el estrecho de Ormuz, que a efectos prácticos sigue cerrado.

Las exportaciones aumentaron un 23,2% hasta 11,51 billones de yenes (73.000 millones de dólares), ya que las exportaciones de automóviles a Estados Unidos y a otras naciones se mantuvieron fuertes. Los embarques de semiconductores y otros dispositivos electrónicos también fueron sólidos. Las exportaciones de Japón han crecido todos los meses durante casi un año.

Por valor, tanto las importaciones como las exportaciones subieron a los niveles más altos en julio desde que se dispuso de datos comparables en enero de 1979, según el ministerio.

Japón ha estado buscando fuentes alternativas para las importaciones de energía.

El banco central de Japón ha intervenido para apuntalar la moneda, pero eso ha tenido poco impacto duradero. La debilidad del yen está relacionada con causas más amplias, como el peso socioeconómico de Japón, que se ha ido debilitando, según analistas.

El dólar estadounidense se cotiza últimamente en torno a 158 yenes, por debajo de los niveles de julio, cuando costaba más de 160 yenes, pero aún por encima de lo que valía hace un año, cuando estaba en 140 yenes.

Un yen débil puede ser una ventaja para los grandes exportadores de Japón, como Toyota Motor Corp., porque eleva el valor de las ganancias obtenidas en el extranjero.

Pero el yen débil encarece las materias primas y otros bienes, como los alimentos y el petróleo, cuando se compran en el extranjero.

Cada vez más analistas han señalado que las políticas de la primera ministra Sanae Takaichi han tenido hasta ahora un efecto mínimo para vigorizar la economía de Japón.

Aun así, es probable que se mantenga en el poder, al menos durante los próximos meses, ya que no hay elecciones programadas y su popularidad entre los votantes sigue siendo relativamente alta.

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Yuri Kageyama está en Threads como https://www.threads.com/@yurikageyama

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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