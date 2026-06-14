Japón remonta para empate 2-2 ante Holanda en últimos 38 minutos vibrantes del Mundial

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Koki Ogawa (19) celebra tras anotar el segundo gol de Japón para el empate 2-2 contra Holanda en el Grupo F del Mundial, el domingo 14 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) AP

Japón estuvo dos veces en desventaja y terminó festejando como un triunfo el empate agónico 2-2 ante la tres veces subcampeona mundial Holanda el domingo en el estreno de ambos equipos en el Mundial.

La mejor selección que nunca ha ganado un Mundial y la potencia asiática que aspira a quebrar el umbral de los octavos de final por primera vez en su historia arrancaron a ritmo de amistoso y se guardaron las emociones para el epílogo del primer partido del Grupo F, que se presenta como uno de los más cerrados del certamen. Suecia y Túnez jugaban más tarde en Monterrey, México.

Los goles de Virgil Van Dijk y Crysencio Summerville le permitieron a Holanda tomar el mando en el marcador en dos ocasiones, pero Keito Nakamura y Daichi Kamada salvaron la ropa de los japoneses durante los últimos 38 vibrantes minutos del duelo disputado en el Estadio de Dallas, un recinto cubierto de fútbol americano que ofrece a los espectadores ubicados en las gradas más altas seguir el partido por una pantalla gigante de alta definición que cuelga del techo.

Tras dar varios avisos con jugadas de pelota parada en la primera parte, de los que Japón no tomó nota, Van Dijk avistó que un lanzamiento de Ryan Gravenberch podía ser una buena oportunidad para romper el cero. El zaguero de Liverpool ni siquiera saltó. Desprotegido por la defensa nipona, tuvo tiempo y dirigió el cabezazo esquinado para que el arquero Zion Suzuki no tuviera chances de evitar el gol a los 50 minutos.

Una gran jugada individual de Takefusa Kubo por la izquierda terminó en asistencia para que Nakamura firmara el empate a los 57 minutos con un zurdazo desde fuera del área.

Summerville calibró con su zurda un remate que se metió pegado al palo del arquero a los 64 minutos.

Pero Holanda no supo defenderse con la pelota, grave pecado ante un Japón, que por espíritu, nunca va a darse por vencido. A dos del final, Kamada anotó el empate de cabeza. Holanda volverá a jugar el próximo sábado contra Suecia en Houston, mientras que Japón se medirá contra Túnez un día después en Monterrey. ___ Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP