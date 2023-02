Japón: Grupos LGBTQ exigen leyes contra la discriminación

Associated Press

El colaborador de Kishida, Masayoshi Arai, dijo la semana pasada a la prensa que no querría vivir junto a gente LGBTQ y que muchos japoneses huirían del país si se permitiera el matrimonio entre personas del mismo sexo.

“Las declaraciones discriminatorias del colaborador del primer ministro revelaron claramente al resto del mundo que Japón es un país al que no le importan los derechos de las minorías sexuales”, dijo Takako Uesugi, abogada y directora de Casamiento para Todo Japón, una organización que promueve el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Destacó que Japón es el único miembro del Grupo de los Siete países industrializados que no tiene una ley de protección de las minorías sexuales y acotó que “Japón no es digno de dirigir la cumbre del G7 si no abordamos esta situación”.